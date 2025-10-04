През новата седмица предстои началото на нов етап в живота на една от зодиите. Друга може да преживее раздяла, но няма да има нищо драматично или финално в това - просто урок и опит. Опитайте се да не се товарите с очакванията на другите. Намерете време за себе си и не попадайте в капана на самосъжалението. Какво очаква останалите зодии вижте в своя седмичен хороскоп за 6-12 октомври 2025 г.

Седмичен хороскоп за Овен

Тази седмица нещата ще вървят гладко. Ще се чувствате добре и ще успеете в почти всичките си начинания. Възможно е да се случат важни събития, които ще засегнат вашето семейство и близки. Трябва сериозно да обмислите смяна на работата. Избягвайте да разкривате твърде много за себе си в разговори или в социалните медии, тъй като това може да създаде повод за клюки.

Седмичен хороскоп за Телец

Проблеми с кариерата може да излязат на преден план в началото на седмицата. Най-важното е да избягвате поемането на рискове и да се впускате в драстични действия. Не поемайте чужда работа, в противен случай няма да можете да завършите своята. Вторник вероятно ще бъде ден на безпрецедентна енергия, което ще ви позволи да постигнете много. Уикендът обещава да бъде успешен, но изпълнен с домакинска работа, пише във Вашият седмичен хороскоп.

Седмичен хороскоп за Близнаци

Тази седмица чувствата ви ще се задълбочат, а мислите ви ще се извисят. Това е особено благоприятно време за тези, които се нуждаят от вдъхновение в работата си. Вашата креативност ще ви донесе съмишленици и солиден доход. Възможно е вдъхновението да ви помогне да намерите креативно решение на сложен проблем, създавайки нещо оригинално. Това е благоприятно време за вашето професионално развитие. Вероятни са срещи, интересни срещи с приятели и обмен на опит и впечатления.

Седмичен хороскоп за Рак

През тази седмица се опитайте да положите усилия да се отпуснете. Безкористната служба на близките със сигурност е благородна кауза, но изисква почивки. Не се спирайте на материалното богатство; вместо това помислете за душата си. Отправете се към някой спа център и отделете време да се възхитите на цветовете на есента. Настъпило е време, в което да поставите своите нужди над тези на останалите.

Седмичен хороскоп за Лъв

Вероятни са положителни промени в живота ви тази седмица, но те ще идват с малки стъпки. Въпреки това е важно да ги забележите. Бъдете изключително внимателни в сряда - това не е благоприятен ден за групови дейности, интензивна комуникация или професионално развитие. Прекарайте петък и уикенда в срещи с приятели или отделете повече време на децата си, съветва Вашият седмичен хороскоп.

Седмичен хороскоп за Дева

Важно е не само да се възкачите на трона, но и да го запазите, но не на всяка цена. През тази седмица е възможна раздяла - опитайте се да се да го направите мирно и цивилизовано - това е просто житейски етап и урок. Също така бъдете внимателни - възможно е зад гърба ви да се крият интриги. Отделете достатъчно време за дома си и създайте уютна атмосфера. Лека промяна в обстановката ще ви накара да се почувствате много по-добре.

Седмичен хороскоп за Везни

Тази седмица може да бъде трудна и противоречива - ще бъдете затрупани с най-различни задачи и няма да знаете с коя да се заемете първо. Възможно е обаче да се появи покровител или нов началник, който ще бъде благосклонен към вас. Възможно е началото на нов етап в кариерата ви. Промени предстоят и в личния ви живот. През уикенда се опитайте да излезете някъде на гости или да поканите някого, приятните разговори са гарантирани.

Седмичен хороскоп за Скорпион

Спрете да летите толкова високо в облаците, мечтаейки за невъзможното. Слезте на земята - и тук има какво да се види. Можете да постигнете успех, като спечелите началството си с интересна идея. Не забравяйте обещанията си. Бъдете дипломатични и търсете компромис. Новата седмица ще ви предложи приятен и лесен начин да повишите доходите си, обещава Вашият седмичен хороскоп.

Седмичен хороскоп за Стрелец

През тази седмица избягвайте да се превръщате в отшелник. Не бягайте от общуването. Сега е от особена важност да присъствате по-често на важни бизнес срещи и събирания. Във вторник не се съпротивлявайте на интуицията си. В сряда рискувате да забравите нещо важно - запишете основните си задачи и следвайте плана си стриктно. Планирайте пикник извън града през почивните дни.

Седмичен хороскоп за Козирог

Тази седмица е добра за бягане с препятствия. Усилията ви ще бъдат успешни и ще можете да избягате от блатото на текущите проблеми и да се съсредоточите върху по-приятни занимания. Важно е сега да не се суетите и да не клюкарствате. Опитайте се да не давате празни обещания или да изоставяте проекти. През почивните дни непременно намерете време, за да разпуснете след натоварената седмица.

Седмичен хороскоп за Водолей

Тази седмица е доста опасно да проявявате егоцентризъм. Вие, разбира се, сте неустоими и достойни за всякакви похвали, но не се отдавайте на самовъзхищение. Огледайте се - може би някой от вашия кръг се нуждае от вашата помощ. Не отлагайте решаването на лични проблеми в сряда. Един тривиален въпрос, отложен за утре, ще се превърне в непоносима тежест по-късно. Почивните дни посветете на любимите си хора - дайте си време за обич и споделяне.

Седмичен хороскоп за Риби

През тази седмица вашият успех ще зависи от увереността в правилността на вашите избори и координацията на действията ви. Ще ви бъде трудно да контролирате всичко и може да възникне усещане за хаос. Възможни са измама и изопачаване на информация. Посветете повече свободно време на семейството и децата си.

Снимки: iStock