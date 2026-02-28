Седмичен ТАРО хороскоп за всяка зодия, 2 - 8 март 2026 г.

Вашият седмичен хороскоп за таро за седмицата от 2 до 8 март 2026 г. е тук и това ще бъде изпълнена със събития седмица за всички нас! Картата Луна (която е енергията на Риби), която се появява през седмицата, когато Марс преминава в Риби (2 март), а Лунното затъмнение при пълнолуние блести в Дева (3 март), е монументална.

В съответствие с картата Луна, енергията на тази седмица ни насърчава да следваме интуицията си, защото това носи изключително удовлетворение отвъд най-смелите ни мечти. Фактът, че Венера навлиза в енергията на Овен на 6-ти, е намек, че някои от нас са склонни да поемат известни рискове, когато става въпрос за любов, кариера, финанси и дори външен вид. Какви рискове сте готови да поемете тази седмица

Таро картата за Овен тази седмица: Осмица чаши

Овен, Осмицата на чашите ти се е откроила, показвайки, че не само си готов да поемаш рискове, но и да опиташ отново.

Въпреки че Марс, преминаващ в Риби на 2 март, ви е супер мотивиран да предприемете действия за осъществяване на мечтите си, енергията на Венера в Овен на 6-ти е тази, която ви подготвя да дадете на нещо още един шанс.

Може би преди си имал въпроси, но вече не. Вярваш в това и сега си готов да дадеш всичко от себе си, като колегата Овен Марая Кери .

Таро картите за Телец тази седмица: Шестица пентакли и обърната Четворка жезли

Телец, вашият седмичен таро хороскоп включва две карти, които показват вътрешен дебат, който ще преживеете тази седмица, преди официално да вземете решение .

Шестицата пентакли показва, че се чувствате божествено водени да промените нещата или да инициирате промяна в живота си. Обърнатата четворка на жезлите предполага, че тази промяна по някакъв начин противодейства на вашите лични убеждения или мнение.

Докато стоите на това кръстовище, виждате множество сценарии за сбъдване на мечти, но се чудите дали е рационално или алчно да искате всичко. Лунното затъмнение при пълнолуние в Дева на портала 3/3 ви уверява, че можете да имате всичко, Телец, веднага щом сте готови да го приемете.

Таро картата за Близнаци тази седмица: Съд

Близнаци, вашият седмичен таро хороскоп показва, че може да изпитате известно съмнение в себе си тази седмица, но няма нужда да се притеснявате.

Обърнатата карта „Съд“ показва, че се съмнявате в това, което е предопределено за вас. Добрите новини ще ви помогнат да се успокоите на 3-ти по време на пълнолунието и лунното затъмнение в Дева.

Ако имате асцендент в Близнаци, ще забележите изобилие от възможности в личния и професионалния си живот, тъй като пълнолунието и лунното затъмнение в Дева, сезонът на Риби и Марс в Риби активират вашите 4-ти и 10-ти дом тази седмица.

Таро картите за Рак тази седмица: Колесницата и Кралят на чашите

Колесницата ви напомня, че успявате, когато се движите с намерение , докато Кралят на чашите намеква, че разкривате някои скрити таланти. Въпреки че правите големи стъпки през цялата седмица, ще бъдете благодарни за това как всичко се нарежда под намаляващата полукълба луна в Скорпион на 8-ми.

Ако имате асцендент в Рак, тази лунна фаза подчертава вашия 5-ти дом, показвайки за какво удоволствие сте наистина готови да поемете риск.

Таро картата за Лъв тази седмица: Асо на жезлите, обърнат

Лео, седмичният ти таро хороскоп подчертава пропусната възможност, но има причина за това.

Обърнатото Асо на Жезлите не само подсказва, че потенциалът за нещо ново е бил пропилян, но тъй като картата е енергия на огнен знак (вашата енергия), показва, че по някакъв начин сте избегнали куршум.

Това е особено важно за вашето внимание между 2 и 6 март, когато Луната преминава през три фази по време на няколко дни с ангелски числа.

Таро картите за Дева тази седмица: Тройка мечове и Дяволът

Дева, седмичният ти таро хороскоп показва, че тази седмица ще промениш нещата, за ужас на други хора, които са имали различни планове за теб.

Тройката мечове се появи с картата Дявол, разкривайки, че макар промените, които сте правили, да са били резки, те не са били неочаквани. Хората са знаели, че тези промени предстоят. Просто не са смятали, че всъщност ще ги осъществите.

Лунното затъмнение при пълнолуние във вашия знак на 3 март ви дава допълнителна перспектива. Хората, които се съпротивляваха, егоистично се опитваха да ви спрат от съдбата, за която сте предназначени. Венера, влизаща в Овен, когато намаляващата полулуна свети във Везни на 6-ти, ви напомня да бъдете мотивирани от благодарност към тези, които са на вашата страна, а не от хората, които са се опитали да ви поставят в ъгъла.

Таро карта за Везни тази седмица: Крал на чашите

Везни, Кралят на чашите, се появи за вас, което означава, че вашите дарби са на показ тази седмица.

Има нещо, което ви е писано да направите, и най-накрая сте готови да поемете тази роля, особено когато Венера навлезе в противоположния ви знак (Овен), тъй като намаляващата полукръгла луна свети във вашия знак на 6-ти.

Ако имате асцендент Везни, пригответе се за разтърсване във връзките си, тъй като Венера в Овен подчертава вашия 7-ми дом.

Таро картите за Скорпион тази седмица: Деветка жезли, Паж с мечове и Рицар на пентакли

Скорпион, трите карти, които се появиха за теб, те насърчават да поемеш рискове тази седмица, тъй като не можеш да сгрешиш.

Деветката на жезлите показва, че вярата ви ще бъде изпитана тази седмица, не за да ви възпре, а за да я засили. Пажът на мечовете ви насърчава не само да отворите ума си, но и да кажете какво е в него, защото Рицарят на пентаклите ви уверява, че сте божествено защитени.

Не само сте предназначени да правите това, но сте и създадени за тази цел. Ще го видите ясно на 3-ти, когато лунното затъмнение при пълнолуние ще блести в Дева.

Таро картите за Стрелец тази седмица: Звездата, обърната

Стрелец, питаш се дали нещо е писано да бъде. Тази седмица ти носи всички знаци, от които се нуждаеш, за да си сигурен.

Звездата в обратна посока означава, че губите вяра в нещо, не желаете да поемете риск или да оставите вселената да свърши своето. Марс в Риби на 2-ри и Венера в Овен на 6-ти променят всичко това.

Дори вие не можете да устоите на желанието да предприемете действия, когато вашият колега от мутабилния знак (Риби) или огнен знак (Овен) ви го призовава, особено след като това поставя акцент върху вашия 4-ти и 5-ти дом или личния ви живот и вътрешните ви желания.

Таро картата за Козирог тази седмица: Осмица чаши

Козирог, седмичният ти таро хороскоп показва, че си малко нервен да излезеш извън зоната си на комфорт тази седмица, но няма да можеш да устоиш, когато желанието те връхлети.

Въпреки че Осмицата на чашите разкрива, че се чувствате по-сигурни в предвидими ситуации и се опитвате да избегнете разочарование, Марс в Риби на 2-ри дом ви изкушава да поемете риск, докато Лунното затъмнение при пълнолуние в Дева носи допълнителен тласък на успокояващ комфорт на 3-ти.

Ако Козирогът е вашият изгряващ знак, някой, чието мнение цените, ще знае правилните неща да каже, за да ви помогне да видите нещата от нова перспектива, тъй като тези енергии подчертават вашите 3-ти и 9-ти дом.

Таро картата за Водолей тази седмица: Тройка мечове, обърната

Водолей, обърнатата Тройка Мечове показва, че се сдържате тази седмица, за да запазите мира.

Въпреки че лунното затъмнение при пълнолуние в Дева ви помага да погледнете от нова перспектива на 3-ти, именно когато Луната навлезе в намаляващата фаза на луната във Везни на 5-ти и 6-ти, ще откриете благодарност за плюсовете и минусите на тази конкретна връзка.

Ако имате асцендент във Водолей, намаляващата полупълна луна във Везни подчертава вашия 9-ти дом, поради което се чувствате подтикнати да намерите по-дълбок смисъл от тази ситуация като цяло.

Таро карта за Риби тази седмица: Шест жезли

Честит рожден ден, Риби! Съдейки по картичката, която ти беше дадена, те очаква най-вълнуващата седмица от всички!

Шестицата жезли в това тесте е представена от Лъвската порта или Портал 8/8 , мощен ден на кармично изобилие и невероятна енергия. За вас тази карта означава, че каквото и да правите тази седмица, направете го да има значение.

Астрологически, вашите действия са подкрепени и ви е писано да блеснете, когато Марс се присъедини към Слънцето и Венера във вашия знак в началото на седмицата. Дори когато Венера премине в Овен на 6-ти, това само ви тласка да продължите, а не да се сдържате. Давайте, Риби, или както казват в „Shark Tale“, „Заложете всичко!“.