Седмичен ТАРО хороскоп за всяка зодия, 22-28 декември 2025

Седмичният таро хороскоп за вашия зодиакален знак за периода 22 - 28 декември 2025 г. е тук. Седмицата започва със Слънцето и Луната в Козирог, което налага фокус и внимание върху работата, професионализма и социалния ви статус.

Време е да се издигнете на ниво по начин, който отговаря на вашите житейски цели. Луната преминава от Козирог в Овен тази седмица, което улеснява целенасоченото ви развитие , общуването с други хора, намирането на вдъхновение за творчество и сътрудничеството с тях.

Седмицата от пентакли е колективната карта таро за всички, която е за търпение и лична оценка. Тази карта таро отразява това да отделите момент, за да оцените какво ви е обезкуражило и да го използвате, за да знаете как да инвестирате времето си в бъдеще.

Още: 22–28 декември: Новата седмица ще донесе нещо много по-ценно от пари на 3 зодии

Таро картата за Овен тази седмица: Четири мечове, обърната

Овен, вашата седмична карта таро е Четири мечове, обърната, което е за бавно връщане към действие с намерение. Тази седмица подчертава чувството за психическо безпокойство и желанието да се ангажирате отново, преди да се почувствате напълно възстановени. Може да забележите чувство за неотложност или склонност да пренебрегвате собствената си нужда от почивка.

Напредъкът обаче ще дойде от разпознаването кога имате нужда от почивка . Интегрирайте наученото в миналото за чувството на умора и кога сте в най-добрата си форма. Използвайте това знание, за да се приспособите към темпото си, за да не се откажете преждевременно или да стигнете до точката на изтощение, за да не довършите започнатото.

Таро карта за Телец тази седмица: Четири жезли

Още: 22–28 декември: Коледните празници ще направят много щастливи тези 3 зодии

Вашата седмична карта таро е Четири жезли, която е за момент на завръщане у дома. Вие сте на това красиво място в живота си, където се чувствате стабилни и сигурни и това работи за вас. Вие установявате нови правила, които ви държат здраво. Искате подкрепящи взаимоотношения и комфорта да знаете какво да очаквате.

Днес решавате да направите средата си още по-сигурна и увереността ви расте експоненциално по естествен път. Позволявате си да се наслаждавате на напредъка, без да поставяте под въпрос решенията си.

Таро карта за Близнаци тази седмица: Шест жезли

Близнаци, вие получавате признание чрез постоянни усилия, а не чрез това, което правите за другите. Картата таро „Шестица жезли“ е за публично признание.

Още: Дневен хороскоп за 22 декември 2025 г.

Копнеете за признание от другите. Не за показност, а за вътрешното си чувство за ценност. Увереността ви расте , когато интернализирате успеха, вместо да чакате външни аплодисменти.

Таро картата за Рак тази седмица: Тройка пентакли, обърната

Тройката пентакли, обърната, е свързана с липса на екипна работа. Рак, може да имате очаквания за това какво би трябвало да получите, когато си партнирате с други. Търсите заедност, но може да откриете области, където индивидуалните желания са несъответстващи.

Груповите усилия биха могли да разкрият къде комуникацията или ролите трябва да бъдат коригирани. Преоценете как изглежда подкрепата, вместо да очаквате другите да знаят или да споделят вашия подход, без да обясняват.

Още: В неделя: Парите ще влязат в къщата на Лъв, Риби + още 2 зодии

Таро картата за Лъв тази седмица: Асо на пентаклите

Лъв, твоята седмична карта таро е за ново начало. Търсиш ново начало и тази седмица такова започва да се оформя, особено по отношение на работата, финансите и дългосрочните ти цели.

Асото на пентаклите ви насърчава да гледате на това време като на отправна точка, а не като на завършен резултат, който се случва веднага. Когато третирате отправната точка като пътешествие, вие се грижите и избягвате да бързате с процеса.

Таро карта за Дева тази седмица: Осмица жезли, обърната

Още: 3 зодии, които ще преживеят истинско коледно чудо

Вашата карта таро за седмицата е Осем жезли, обърната, и е за забавяне след натоварен сезон. Тази седмица ще си възвърнете фокуса, Дева. Осъзнавате, че смесените сигнали означават пауза и вместо да се опитвате да продължите напред или да опитвате нови неща, ще се вслушате в интуицията си.

Пренасочете енергията си към това, което е важно, и дайте приоритет на качеството на действията си, вместо да се тревожите за това колко бързо работите.

Таро картата за Везни тази седмица: Пет мечове

Везни, вашата карта таро за тази седмица е Петицата мечове, която е свързана с конфликт. Обръщате внимание на напрежението във взаимоотношенията, защото това ви помага да видите каква динамика на властта притежавате.

Още: Таро хороскоп за 20 декември

Осъзнаваш, че няма значение кой печели спора, а че всички се подкрепят взаимно. Преценяваш емоционалната цена и виждаш изборите си като подхранващи самоуважението, което носи хармония.

Taро картата за Скорпион тази седмица: Осмица пентакли, обърната

Скорпион, твоята седмична карта таро е Осемте пентакли, обърната, и е за перфекционизъм. Не искаш да бъдеш перфектен, но се опитваш да бъдеш и започваш да усещаш как прегарянето носи забележими проблеми

Намирате се на място, където трябва да инвестирате времето и енергията си по различен начин. Мотивацията се завръща, когато се свържете отново със себе си и с другите с цел, а не със задължение към дадена цел или мечта.

Още: Седмичен ТАРО хороскоп за всяка зодия, 15 - 21 декември 2025

Таро картата за Стрелец тази седмица: Рицар на мечовете

Вашата карта таро тази седмица е Рицар на мечовете, Стрелец, която е свързана с остър интелект, който помага за постигане на резултати. Решенията, които вземате, движат живота ви напред. Комуникацията ви с другите се подобрява и усещате как това променя мисленето ви.

Знаете кога да се въздържите, за да предотвратите ненужни конфликти, и вместо това намирате начини да внушите ценности и мир. Думите ви съответстват на намеренията ви и напредъкът ви се ускорява.

Таро картата за Козирог тази седмица: Рицар на Пентаклите, обърната

Козирог, вашата карта таро за седмицата е Рицарят на Пентаклите, обърнат. Когато рутината ви се струва ограничаваща , това ви подтиква да преоцените дългосрочните си ангажименти.

Можете да разберете кога е необходимо да направите корекции, вместо да се откажете напълно от целите си. С гъвкаво мислене можете да поддържате промените и да правите подобрения.

Таро карта за Водолей тази седмица: Паж чаши, обърнат

Страницата на Чашите, обърната наобратно, е за претоварването и как се справяте с трудни емоции. Тази седмица изплуват области, които създават емоционална несигурност , и сте отворени за изследване на уязвимостите с творческо изразяване.

Дори преди идеите да са напълно оформени, вие усещате кога се колебаете или сте уверени. Вашата осъзнатост ви отваря вратата да съжителствате автентично с другите и да се справяте с проблеми, без да нарушавате графика си.

Таро картата за Риби тази седмица: Справедливост

Риби, вашата карта таро „Справедливост“ е за това да бъдете справедливи и през цялата седмица ще намирате начини да внесете баланс и доброта във връзките си.

Готови сте да правите избори, които са в съответствие с вашите убеждения, и да проявите висока степен на почтеност . Резултатите ви удовлетворяват и това, което ще откриете тази седмица, е лесно да приемете и да изградите бъдеще върху него.