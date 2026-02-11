Бивш собственик на Левски: "Сините" трябва да направят повече, за да детронират Лудогорец

Бившият собственик на Левски Томас Лафчис даде интервю пред колегите от „Тема Спорт“. Той говори за очакванията си за четвъртфинала за Купата на България срещу Лудогорец въз основа предимно на изминалото дерби за Суперкупата на страната. 67-годишният бизнесмен е категоричен, че "сините" трябва да покажат повече, ако искат да детронират "орлите". Лафчис бе собственик на Левски от 1991-ва до 1999 година.

Лафчис за Левски и битката с Лудогорец

„Левски иска да детронира Лудогорец. "Сините" не успяха да спечелят Суперкупата. Искаха много да го направят, но не се случи. Разградчани обаче не са отбор, който трябва да бъде подценяван. За да го изместиш от върха, който заема от толкова години, трябва да направиш нещо по-голямо от това, което видяхме", заяви бизнесменът.

"Не се забеляза в мача за Суперкупата, че Левски може да го стори. Сега предстоят съвсем различни двубои. Да, този за купата донякъде се доближава до мача за Суперкупата. Една среща и победителят продължава напред. Нека по-добрият да спечели“, каза още той.

По-рано стана ясно, че столичният гранд Левски отнесе солена глоба от почти 10 хиляди евро след расисткия скандал с Бърнард Текпетей от финала за Суперкупата на България срещу Лудогорец. Това реши Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз. От Бояна съобщиха, че заради обидите, свързани с раса, пол, цвят на кожата, се налага имуществена санкция на "сините" в размер на 9586.72 евро.