Казахстан предава на Русия активистка от щаба на Навални

11 февруари 2026, 10:48 часа 142 прочитания 0 коментара
Главната прокуратура на Казахстан е удовлетворила искането на Русия за екстрадиция на активистката Юлия Емелянова, съобщи телеграм-каналът Новая газета, позовавайки се на нейния адвокат Искандер Алимбаев. Заповедта за екстрадиция обаче е издадена преди приключване на разглеждането на молбата за убежище на Емелянова, което представлява процесуално нарушение, подчерта Алимбаев. По-рано главната прокуратура на Кахазстан „гарантира, че въпросът за екстрадиция няма да бъде разгледан, докато не приключи разглеждането на молбата на Юлия. Властите не са уведомили адвоката ѝ за заповедта“, допълва изданието Ковчег.

Задържането

Емелянова е задържана през август 2025 г. по време на прекачване на летище Алмати. Казахстанската полиция съобщи, че жената е издирвана по подозрение в кражба: твърди се, че е откраднала телефон на стойност 12 000 рубли от таксиметров шофьор в Русия. Самата Емелянова отдава преследването на политическия си активизъм: тя е била в предизборния щаб на Алексей Навални.

През 2021 г. срещу Емелянова е образувано дело за „кражба на телефон“, съобщи изданието "Ковчег". Според активисти за правата на човека устройството, което активистката е откраднала, ѝ е било показано само в полицейското управление, където е била доведена от дома си по нощница, и никога не е било иззето от дома ѝ.

Евгения Чаушева
