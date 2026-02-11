Певец заменя концертите с кухнята в "Hell's Kitchen" (СНИМКА)

Един от най-гледаните риалити формати се завръща след броени дни в телевизионния ефир за нов сезон, пълен с екшън и майстори в кулинарията. И тази година "Hell's Kitchen" ще изненада зрителите със звездните си участници в Златния отбор. А вече официално стана ясно кой е вторият сред известните, готов да покаже опита си в готварството. Популярният изпълнител от "СкандаУ" - Тото, оставя микрофона, за да хване тенджерите и тиганите и да демонстрира, че умеее да завладява публката не само когато е на сцената, но и в кухнята.

Освен да рапира, Йонислав Йотов, както е цялото му име, може и да приготвя вкусни палачинки - с тази заява Тото е представен от продукцията на страниците в социалните мрежи.

"Пред 15 000 души на концерт или само с един гост пред себе си, той винаги има и знае какво да каже.

Дали следващият му хит ще бъде посветен на шеф Виктор Ангелов или пък ще бъде diss track, насочен срещу най-строгия кулинарен експерт в България?

Това ще ни разкаже Йонислав Йотов - Тото H, който ще надене бялата престилка, за да влезе не къде да е, а в звездната кулинарна лудница на.... Hell's Kitchen."

Недоволството на зрителите

Припомняме, че след обявяването на пъврия звезден участник тази година, зрителите остро реагираха, като онлайн изразиха недоволството. Много фенове на предаването реагираха критично в Instagram и Facebook, защото според тях продукцията отново залага повече на скандални личности и лайфстайл, отколкото на истински кулинарни умения.