Заради "Петрохан": МЕЧ искат оставката на Васил Терзиев (ВИДЕО)

"При такива обществени данни г-н Терзиев трябва да си подаде най-малкото оставката като кмет на София, защото кооло ПП-ДБ и техните структури винаги има някакви неща, които са много отвратителни", коментира лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев пред медиите в парламнета във връзка с признанието на столичния кмет Васил Терзиев е финансирал НПО-то на загиналите край Петрохан и под връх Околчица, че ги е познавал.

"Няма да правя политически внушения, защото не знам истината. Знам, че моето 15-годишно дете няма да го пусна с някакви хора в някаква къща в гората и няма да се чувствам спокойно, когато то е там с такива хора", добави още Василев. ОЩЕ: "МВР лъже, клевети, краде. МВР трябва да се разруши": Иван Калчев за случая "Петрохан"

Педофилията в България

МЕЧ заявиха, че не могат да останат безучастни към случая, в който майка от Сливен обвинява бащата на 5-годишно момиченце в педофилия. "Утре по инициатива на МЕЧ трябваше да бъде изслушан министърът на вътрешните работи, който отново се скри", възмути се Василев.

В крайна сметка ще бъдат изслушани старши комисар Димитър Величков, директор на ОДМВР - Сливен и комисар Христо Блецов, началник отдел разследвания в ОДМВР - Сливен. Той ще попита защо прокуратурата в Сливен води разследване срещу неизвестен извършител.

Според Василев държавата чрез своите институции е абдикирала и един вероятно педофил иска родителски права над своето дете. По думите му символ на липсата на институции е причината и за случилото се на Петрохан.

"Наливане от пусто в празно в БСП"

Като наливане от пусто в празно Радостин Василев определи промяната на ръководството на парламентарната група на "БСП - Обединена левица" с Наталия Киселова.

"Уж дърпат Кирил Добрев и Драго Стойнев назад, за да излезе маймуната с бомбите, която е човек на Пеевски. Ако това е новият знак на новия шеф на БСП, твърде жалко. Аз съм сигурен, че той контрол над групата няма", добави още Василев. Според него комунягите не могат да се променят, а трябва да бъдат изхвърлени от политиката. ОЩЕ: След Корнелия Нинова: Пак жена ръководи БСП в парламента