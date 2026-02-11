Спорт:

Заради "Петрохан": МЕЧ искат оставката на Васил Терзиев (ВИДЕО)

11 февруари 2026, 11:21 часа 187 прочитания 0 коментара
Заради "Петрохан": МЕЧ искат оставката на Васил Терзиев (ВИДЕО)

"При такива обществени данни г-н Терзиев трябва да си подаде най-малкото оставката като кмет на София, защото кооло ПП-ДБ и техните структури винаги има някакви неща, които са много отвратителни", коментира лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев пред медиите в парламнета във връзка с признанието на столичния кмет Васил Терзиев е финансирал НПО-то на загиналите край Петрохан и под връх Околчица, че ги е познавал. 

"Няма да правя политически внушения, защото не знам истината. Знам, че моето 15-годишно дете няма да го пусна с някакви хора в някаква къща в гората и няма да се чувствам спокойно, когато то е там с такива хора", добави още Василев. ОЩЕ: "МВР лъже, клевети, краде. МВР трябва да се разруши": Иван Калчев за случая "Петрохан"

Педофилията в България

МЕЧ заявиха, че не могат да останат безучастни към случая, в който майка от Сливен обвинява бащата на 5-годишно момиченце в педофилия. "Утре по инициатива на МЕЧ трябваше да бъде изслушан министърът на вътрешните работи, който отново се скри", възмути се Василев.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В крайна сметка ще бъдат изслушани старши комисар Димитър Величков, директор на ОДМВР - Сливен и комисар Христо Блецов, началник отдел разследвания в ОДМВР - Сливен. Той ще попита защо прокуратурата в Сливен води разследване срещу неизвестен извършител. 

Според Василев държавата чрез своите институции е абдикирала и един вероятно педофил иска родителски права над своето дете. По думите му символ на липсата на институции е причината и за случилото се на Петрохан.

"Наливане от пусто в празно в БСП"

Като наливане от пусто в празно Радостин Василев определи промяната на ръководството на парламентарната група на "БСП - Обединена левица" с Наталия Киселова. 

"Уж дърпат Кирил Добрев и Драго Стойнев назад, за да излезе маймуната с бомбите, която е човек на Пеевски. Ако това е новият знак на новия шеф на БСП, твърде жалко. Аз съм сигурен, че той контрол над групата няма", добави още Василев. Според него комунягите не могат да се променят, а трябва да бъдат изхвърлени от политиката. ОЩЕ: След Корнелия Нинова: Пак жена ръководи БСП в парламента

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Петрохан Радостин Василев Васил Терзиев 51 Народно събрание МЕЧ
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес