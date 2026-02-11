Наша съседка получава снайперски пушки от Финландия

Елитното командване за специални операции на нашата съседка Гърция започна да получава нови снайперски пушки от Финландия. С това се изпълнява дългогодишно изискване за обновяване на оръжията на военните снайперисти, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позоваваки се на представители на отбраната. Става въпрос за многокалибрени снайперски пушки TRG M10, произведени от финландската компания Sako. Първоначалната пратка включва 90 пушки, като останалите 29 от поръчката се очаква да пристигнат през следващите месеци.

Програмата за модернизация на стойност 6,12 милиона евро се е сблъскала със забавяния в Сметната палата на Гърция, според съобщенията поради усложнения, свързани с удължаването на договор за поддръжка, който да обхваща боеприпасите. Проблемите по-късно бяха решени. ОЩЕ: Военните контакти между Гърция и Индия се засилват: Има ли задни мисли?

Повече за пушките

TRG M10, считана за една от водещите в света прецизни пушки за стрелба на далеки разстояния, беше избрана след обширни тестове, включващи дневни и нощни стрелби на много дълги разстояния.

Пушката с болтово задвижване и захранване от пълнител е проектирана за множество калибри и разполага с напълно регулируем приклад и висока степен на конфигурируемост, което позволява бързото ѝ адаптиране от прецизно оръжие за далечни разстояния в по-компактна система, подходяща за различни оперативни условия.

Модернизация на танковете Leopard 2A4

Гръцката армия планира да модернизира около 170 от своите основни бойни танкове Leopard 2A4, като модернизацията на възможностите се забави от влизането им на въоръжение през 2005 г.

Генералният щаб на армията реши да замени системата за управление на огъня на танковете с модерна версия и да добави системи за засилване на активната защита, допълвайки съществуващите пасивни мерки, адаптирани от уроците от войната в Украйна, включително защитни клетки. ОЩЕ: Арестуваха гръцки военен офицер в Солун