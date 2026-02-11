Църковен празник на 12 февруари: Какво задължително се яде на този ден

Утре, 12 февруари, е празникът на Свети Мелетий, архиепископ Антиохийски по православния календар. Ето какво задължително трябва да се яде на този църковен празник, какви са традициите и обичаите, свързани с него.

Църковен празник на 12 февруари

Св. Мелетий е роден в Мелитина, в Мала Армения, в благочестиво семейство. От ранна възраст той се отличава с благочестие и образование, което предсказва бъдещата му духовна кариера. Подробности за ранния му живот почти липсват, но е известно, че той се е стремял да служи на Бога и на Църквата още преди да стане епископ.

Първата му епископска служба е тази в Себастия (Армения) около 357 г., но поради конфликти сред духовенството престоят му там е краткотраен. През 360 г. Мелетий е избран за архиепископ на Антиохия, един от най-важните центрове на християнството по това време. Избирането му е в период на интензивна борба срещу арианството и новият епископ веднага се озовава в епицентъра на богословските спорове.

Църковен празник на 10 февруари: Какво се носи в църквата на този ден

Император Констанций II подкрепял арианската доктрина, така че Мелетий бил заточен почти веднага след избирането си. В негово отсъствие на епископа на епархията бил назначен ариански епископ, което довело до вътрешен разкол сред православните. Светецът преживял няколко периода на изгнание, през които останал верен на Никейския символ на вярата, въпреки политическия и църковен натиск.

След смъртта на Констанций, Мелетий се завръща в Антиохия благодарение на император Йовиан, а по-късно, по време на царуването на императорите Грациан и Теодосий Велики, окончателно се утвърждава на трона. Той активно проповядва православната вяра, пише богословски трактати, особено за единството и равенството на Лицата на Светата Троица, и подкрепя млади аскети на Църквата. Сред неговите духовни ученици са такива велики светци като Василий Велики и Йоан Златоуст.

Великденски пости 2026: Кога започват и какво се яде по дни

През 381 г. Мелетий участва в Първия Вселенски събор в Константинопол, където Никейският символ на вярата е окончателно одобрен, а арианството е осъдено. Именно по време на този събор той починал мирно, оставяйки след себе си пример за непоклатима вяра и духовна сила.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 12 февруари

Ясното небе на 12 февруари означава, че се задава топла и ранна пролет. Ако духа южен вятър, това означава, че затоплянето наближава. Ако птиците пеят рано, пролетта ще бъде топла и ранна.

Според общоприетото поверие, този ден не е подходящ за започване на нови неща или планиране на бъдещето - всякакви начинания се считат за безполезни и няма да донесат желания резултат. По-добре е да отложите големите решения и важните проекти за друг път.

В православната традиция 12 февруари е посветен на паметта на Свети Мелетий. Към него вярващите се обръщат с молитви за изцеление и духовно възстановяване. Обичайно е на този ден да се приготвят и рибни ястия, които се смятат за символ на благополучие и изобилие. Според народните вярвания, нощта срещу 12 февруари е специална за сънищата - те могат да бъдат пророчески, така че си струва да обърнете внимание на това, което сънувате.

Църковен празник на 11 февруари: Най-важната забрана, която всеки трябва да спазва утре