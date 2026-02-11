Оставката на Румен Радев:

Брутално изпълнена дузпа от вратар не спаси Наполи за Купата на Италия (ВИДЕО)

11 февруари 2026, 11:19 часа 267 прочитания 0 коментара
Италианската футболна сензация Комо елиминира колоса Наполи на четвъртфиналите за Купата на Италия по футбол след изпълнение на дузпи. В редовното време двата отбора завършиха 1:1 на стадион "Диаго Армандо Марадона" в Неапол, но при дузпите гостите от Комо бяха по-прецизни и спечелиха със 7:6. Така възпитаниците на Сеск Фабрегас, които са шести в италианската Серия А, се класираха за 1/2-финалите.

Комо поведе в 39-ата минута с гол на Мартин Батурина от дузпа.  В началните секунди на второто полувреме Наполи изравни с попадение на Антонио Вергара след асистенция на Расмус Хойлунд.  Редовното време завърши при този резултат, а при ударите от бялата точка Ромелу Лукаку и Лоботка пропуснаха за Наполи, а за Комо не вкара единствено Максимо Пероне. 

Голямо впечатление направи изпълнената дузпа от вратаря на Наполи Ваня Милинкович-Савич, който заложи на много сила в удара си, а топката рикошира в напречния стълб и попадна във вратата с доза късмет. Изпълнението бе изключително впечатляващо, но и нервно за съотборниците му, които се хванаха за главите.

Тази дузпа обаче не помогна на Наполи да избегне поражението. На полуфиналите Комо ще срещне Интер. В другия полуфинал Аталанта очаква победителя от последния четвъртфинал тази вечер между Болоня и Лацио.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
