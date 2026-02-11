Брутално изпълнена дузпа от вратар не спаси Наполи за Купата на Италия (ВИДЕО)

Италианската футболна сензация Комо елиминира колоса Наполи на четвъртфиналите за Купата на Италия по футбол след изпълнение на дузпи. В редовното време двата отбора завършиха 1:1 на стадион "Диаго Армандо Марадона" в Неапол, но при дузпите гостите от Комо бяха по-прецизни и спечелиха със 7:6. Така възпитаниците на Сеск Фабрегас, които са шести в италианската Серия А, се класираха за 1/2-финалите.

Комо на Фабрегас изхвърли Наполи от Купата на Италия след дузпи

Комо поведе в 39-ата минута с гол на Мартин Батурина от дузпа. В началните секунди на второто полувреме Наполи изравни с попадение на Антонио Вергара след асистенция на Расмус Хойлунд. Редовното време завърши при този резултат, а при ударите от бялата точка Ромелу Лукаку и Лоботка пропуснаха за Наполи, а за Комо не вкара единствено Максимо Пероне.

Още: Наполи се върна на пътя на победите, Божинов дебютира като титуляр в Серия А

Голямо впечатление направи изпълнената дузпа от вратаря на Наполи Ваня Милинкович-Савич, който заложи на много сила в удара си, а топката рикошира в напречния стълб и попадна във вратата с доза късмет. Изпълнението бе изключително впечатляващо, но и нервно за съотборниците му, които се хванаха за главите.

Тази дузпа обаче не помогна на Наполи да избегне поражението. На полуфиналите Комо ще срещне Интер. В другия полуфинал Аталанта очаква победителя от последния четвъртфинал тази вечер между Болоня и Лацио.

Още: Нападателят, който изгоря за "черно тото" и бе на косъм от затвора, но донесе световна титла на Италия