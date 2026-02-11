30% от завършващите лекари отиват в чужбина

30% от Випуск 2025 планират да напуснат страната. Това сочат резултатите от традиционната анкета сред 243 български абсолвенти от Випуск 2025 на Медицински факултет към Медицински университет-София.

Двойно повече млади български лекари искат да работят в САЩ - 10.4%, което е увеличение с 5% в сравнение с предходния випуск. Мнозинството от завършилите, цели 77.7%, ще продължат своя професионален път в страни от ЕС. Това представлява спад с около 3% в сравнение с година по-рано.

Основните мотивите на напускащите България лекари са по-високото заплащане в чужбина (23.8%) и по-добрата организация на здравната система (20.3%). Дипломантите продължават да посочват като причина да заминават и обстоятелството, че развитието на младите кадри в здравната система у нас става трудно (13.5%).

Чужденците повече от българите, най-много са анестезиолозите

И тази година се запазва тенденцията по-голямата част от студентите по медицина да са чужденци. От известно време българите са малцинство в медицинските специалности у нас.

Така, от общо завършващи 604 млади лекари, българските студенти са 243, а чуждестранните - 361.

69% от младите лекари от Медицински факултет все пак избират да остават в България.

Най-желаната специалност от завършващите млади лекари е "Анестезиология и реанимация". Към тази специалност са се насочили 10.78%, което показва значителен скок – с повече от 7%, в сравнение с Випуск 2024. Интересът към специалността има своето обяснение – в периода на пандемията от COVID-19 много студенти започнаха работа като доброволци в реанимационните клиники, а впоследствие – и като болногледачи, и така намериха своето призвание в тази тежка и благородна специалност.

На второ място лекарите са посочили "Педиатрия" (10.29%), а на трето място – "Хирургия" (8.33%). Следват "Офталмология" (5.88%), "Ендокринология" (5.63%) и "Дерматология" (5.39%). Еднакъв интерес се регистрира към 3 специалности: "Кардиология", "Акушерство и гинекология" и "Ортопедия и травматология". Тях биха ги практикували 4.9% от випуска. Останалите специалности са предпочитани от 1% до 3% от българските абсолвенти.

96% от завършващите медици вече са се ориентирали към определена специалност. Едва 4% все още не са решили какво искат да практикуват. По този показател това е най-ориентираният в желанието си за специализация випуск досега, защото при предишните випуски колебаещите се бяха между 10 и 20%.

Никой не иска да е личен лекар, предпочитат се практиките

В близките седмици около 167 млади медици от МУ-София ще влязат в болничните заведения у нас или ще заработят в доболничната помощ.

Прави впечатление, че и тази година желаещите да станат лични лекари са много малко, а дефицитът в системата е огромен. Значително преобладава изборът за работа като "лекар в клиничната практика" - цели 85%. Въпреки че е на ниски нива, все пак леко нараства броят на желаещите да станат общопрактикуващи лекари - 11%, в сравнение със 7,7% в предишния випуск.

Традиционно нисък остава процентът на онези, които биха избрали кариера във фармацевтични компании (2%).

Младите лекари имат като приоритетни искания и очаквания да се подобри заплащането на лекарския труд (18.2%), да се подобри управлението на всички нива в здравната система (17.2%) и да се изработи ново, по-добро законодателство (13.6%). Те подчертават също и необходимостта да се поддържа съвременна апаратура, както и да има възможност за кадрово израстване в системата на здравеопазването.

