"Булгаргаз" поиска още по-висока цена на природния газ

"Булгаргаз" предлага цена на природния газ за март от 32,85 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това е посочено в заявление на държавното дружество, подадено днес до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която трябва да утвърди новата цена на синьото гориво. Заявлението е публикувано официално на интернет страницата на КЕВР.

По-висока цена с 1,7 на сто

КЕВР утвърди цена на природния газ за февруари в размер на 32,30 евро за мегаватчас без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това означава, че предлаганата от "Булгаргаз" цена за март е с по-висока с 1,7 на сто от тази през февруари.

На годишна база обаче, цената е значително по-ниска. През март 2025 г. цената, на която дружеството продаваше природния газ, беше 87,58 лева или 44,79 евро за мегаватчас, т.е. предлаганата сега цена за март т. г. е с цели 36,35 на сто по-ниска.

Предстои КЕВР да проведе открито обществено обсъждане на заявлението на "Булгаргаз", а след това да вземе окончателно решение за цената на природния газ през март на свое закрито заседание в края на месеца.

