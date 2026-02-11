Спорт:

Край на сагата: Разкриха дали Марселино Кареасо ще подпише с Левски

Ръководството на Левски взе окончателно решение да сложи край на преговорите с Марселино Кареасо. Причината е във визовите проблеми на неговата съпруга, които няма как да бъдат решени в кратък срок. Според колегите от "Мач Телеграф" колумбиецът не иска да се връща в България без своята любима. Така "сините" ще се разминат с халфа, но се очаква в близките дни на „Герена“ все пак да обявят нов състезател, с когото да подсилят състава на Хулио Веласкес.

Левски и Кареасо се разминават

Според информацията властимащите на стадион "Геори Аспарухов" са се съгласили с желанието на испанския треньор да привлекат Кареасо, въпреки съмненията, че е в състояние да помогне на тима в борбата за шампионската титла. През миналата есен полузащитникът на два пъти е лекувал травми и има много малко мачове за доскорошния си кипърски тим. След проблемите с визита на съпругата на южноамериканеца обаче до сделка няма как да се стигне.

Марселино Кареасо

На пресконференция преди двубоя с Лудогорец от Купата на България Хулио Веласкес намекна, че е настоял пред ръководството да привлече нови играчи, с които да замени петимата напуснали. За разлика от други години, този път Левски няма да търси единствено свободни агенти, а се е насочил към футболисти със сериозни визитки, които струват немалко пари. Целта на „сините“ е да намерят централен защитник със силен ляв крак, който да поеме тежестта в средата на отбраната, заедно с Кристиян Макун и Кристиян Димитров.

Джем Юмеров
