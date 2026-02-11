Спорт:

Медалист от Олимпиадата направи неочаквано признание: Изневерих на любовта на живота си (ВИДЕО)

Бронзовият медалист от индивидуалния старт на 20 километра в биатлона на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина Стурла Холм Легрейд направи неочаквано признание непосредстевно след финала на надпреварата. Норвежецът емоционално разкри, че преди три месеца е изневерил на своята приятелка. Чрез признанието той се надява, че ще успее да върне любовта на живота си.

"Има някой, с когото исках да го споделя, но може би не гледа днес. Преди шест месеца срещнах любовта на живота си - най-красивия и най-мил човек на света", каза той пред норвежката държавна телевизия NRK в интервю на живо след спечеления бронзов медал. "Преди три месеца направих най-голямата си грешка и изневерих. Казах ѝ за това преди седмица. Това беше най-лошата седмица в живота ми", каза през сълзи 28-годишният норвежец.

Стурла Холм Легрейд

Легрейд се надява, че ще получи прошка от жената на сърцето му

Той не назова името на своята приятелка, но я сравни с най-престижната награда на Игрите. "Имах златен медал в живота си и вероятно има много хора, които ме гледат с различни очи, но аз имам очи само за нея. Спортът зае малко по-различно място (в живота ми) през последните няколко дни. Да, бих искал да мога да го споделя с нея", каза още Легрейд.

На пресконференцията по-късно Легрейд беше попитан дали е получил отговор от въпросното момиче. "Не съм получил никакъв отговор от момичето, за което споменах. Радвам се, защото може би тя не го е видяла и ще го види в подходящия момент. Надявам се да не съм влошил нещата за нея. Но може би това ще ѝ помогне. Не знам, надявам се накрая да има щастлив край. Ще видим какво ще покаже времето", отвърна с надежда норвежкият олимпийски медалист.

Кристин Попова
Кристин Попова Отговорен редактор
