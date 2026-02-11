Арестуваха бивш шеф на ЦСКА - шофирал пиян и предизвикал тежко ПТП, като по чудо няма жертви

Бившият изпълинелен директор на ЦСКА Николай Паслар е бил арестуван във вторник вечер, съобщава Sportal.bg. Той е предизвикал тежко пътно-транспортно произшествие на околовръстното шосе в София, като по чудо не се е стиигнало до жертви. Бившият борец е бил видимо в нетрезво състояние, като е ударил друга кола, а после автомобилът му се преобърнал през капак, за да остане отново на гуми.

Николай Паслар предизвика тежка катастрофа на пътя

Бившият шеф в ЦСКА отказал да даде проба за алкохол на дрегер, заради което му сложили белезници и го откарали за кръвна проба. Според информациите, ударената кола е била управлявавана от брата на известна столична адвокатка, който е баща на две малки деца, като ще му се наложи временно да носи яка на врата. Паслар пък се разминал без дръскотина.

Паслар се разминал с дръскотини, като по чудо няма жертви

Съобщава се още, че Паслар е извадил късмет, че не е возил пътник до себе си, тъй като той едва ли е щял да оцелее след удара и преобръщането на автомобила. Иначе бившият борец бе назначен за изпълнителен директор на ЦСКА през май 2016 година, но по-късно бе отстранен от поста след искане на синдик Дора Милева до съда.

