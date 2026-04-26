Седмичен ТАРО хороскоп за всяка зодия, 27 април - 3 май 2026

Седмичният таро хороскоп за периода от 27 април до 3 май е тук с тълкуване за всеки зодиакален знак. С Осемте чаши, които се появяват като карта за седмицата, всички ние подражаваме на Гуен Стефани и търсим сладко бягство.

Тази седмица има колективна нужда да се отдръпнем от масите. Независимо дали поради разочарование или избягване, имаме нужда от почивка и сме напълно доволни да се крием, докато не я получим. Пълнолунието в Скорпион на 1 май има много общо с това. Тъй като се случва в средата на седмицата, някои от нас използват първата половина, за да се подготвят за успокоение, докато други виждат втората половина като причина да се отдръпнат.

Седмичен таро хороскоп за Овен: Четворката на жезлите обърната и Дяволът обърнат

Добре, Овен. Интересно е да имаш тази комбинация от карти за таро хороскопа си тази седмица. Тя предполага, че конфликтът с другите не само ще ти донесе чувство на вътрешен мир, но и ще ти позволи да се освободиш от идеята, че не си бил достатъчно добър.

Нямаше момент, в който да не сте го имали в чантата си. Енергията от нарастващата, изпъкнала луна, светеща във Везни на 28.04.2018 г., ще ви напомни за това. Но в случай, че имате нужда да го чуете отново, имате го!

Седмичен таро хороскоп за Телец: Смъртта е обърната

Телец, картата Смърт, обърната наобратно за теб, означава, че си избягвал промяната. Това създава впечатлението, че бягаш от неизбежното. Въпреки това, ти усещаш, че то идва . Инстинктивно знаеш, че идва.

Най-силно ще усетите напрежението по време на намаляващата, изпъкнала луна в Скорпион на 2 май. Тъй като Меркурий навлиза във вашия знак в същия ден, ще трябва да си признаете от какво бягате.

Седмичен таро хороскоп за Близнаци: Асо на Пентаклите

Близнаци, този Асо от Пентакли означава, че ново изобилие ви очаква тази седмица. Независимо дали става въпрос за нови доходи или за това, което най-накрая ще получите, развълнувайте се! Вашето време е дошло.

Можете да очаквате този момент да настъпи на 1 май. Пълнолунието в Скорпион подкрепя това, тъй като показва и момент на затваряне на кръга, който носи енергия за прераждане. Приятно прекарване!

Седмичен таро хороскоп за Рак: Страницата на мечовете

Когато Пажът на мечовете се появи, Рак, това предполага жажда за знания или че момент на любопитство тази седмица води до обмен на нови идеи. Колелата се въртят и вие сте на път да промените играта!

Навлизането на Меркурий в Телец на 2 май не само ви кара да преразгледате нещо, което сте пазили за себе си, но и да бъдете избирателни с кого да го споделяте. Трябва да кандидатстват само хора със сходни интереси или, както е казал Дрейк, „Няма нови приятели“.

Седмичен таро хороскоп за Лъв: Дяволът

Не си очаквал това, Лъв, но тази седмица ще разкриеш всичките си страни. Според картата Дявол като твоя таро хороскоп, не се сдържаш .

Не искаш да бъдеш студен или груб, но ти е писнало да замразяваш части от себе си, защото това кара другите хора да се чувстват неудобно. Това си ти и ако това плаши някого, предполагаш, че е защото изобщо не е трябвало да бъде с теб.

Седмичен таро хороскоп за Дева: Обърнат съд, Дамата на пентаклите и Двойката на чашите

Дева, тези три карти разказват доста интересна история, която е горе-долу следната. Несигурността в себе си те накара да игнорираш призива да смениш посоката и да започнеш нещо ново, което съответства на енергията ти.

Ето добрата новина: Това, което е предназначено за вас, никога няма да ви липсва, така че не се притеснявайте. Енергията от нарастващата полулуна в Дева и Везни, съчетана с Ден 4/28 на Ангелското число, ви напомня за това между 27 и 28 април.

Седмичен таро хороскоп за Везни: Глупакът и Дяволът са обърнати

Везни, имате толкова много причини да се гордеете със себе си и да сте благодарни тази седмица, според тези две карти.

Картата Глупак не само представлява безстрашния ви скок на вярата, но и картата Дявол, обърната наобратно, означава, че това ви освобождава от всичко, което ви е спъвало. Поздравления!

Седмичен таро хороскоп за Скорпион: Седемте пентакли

Скорпион, тази карта ви напомня за една мисъл, свързана с енергията ви тази седмица. Според Седемте Пентакли, вие се интересувате само от това, което ще изгради бъдещето ви към по-добро. Готови сте да инвестирате и ако това означава да се откъснете от познатото, нека бъде така.

Когато нарастващата, изпъкнала луна премине през Везни и вашия знак на 30 април, вие тайно се заричате да се приведете в съответствие с това, което съответства на вашата вибрация. Няма обаче да го заявите до 2 май, когато Меркурий навлезе в Телец под намаляващата, изпъкнала луна във вашата енергия.

Седмичен таро хороскоп за Стрелец: Обърната двойка на мечовете

Стрелец, базиран на Двойката мечове, която се изплъзва от колодата в обратна посока, тази седмица се чувствате доста нерешителни. Независимо дали се дължи на объркване от твърде много информация или на чувство на претовареност от твърде много опции, вероятно ще се окажете в ситуация, в която молите вселената да направи пауза, за да можете да наваксате.

Това не е типично за теб. Това ще те разочарова. Опитай се да не го допускаш твърде много. Нарастващата полулуна във Везни на 29 април помага да се изяснят нещата .

Седмичен таро хороскоп за Козирог: Обърната двойка чаши

Козирог, с обърната двойка чаши, показва, че тази седмица давате приоритет на себе си. Не искате да бъдете лоши или да отблъсквате хората, но имате нужда от „време за себе си“, за да се приведете в съответствие със себе си и с това, което искате.

Тази енергия съвпада с нарастващата полулуна във Везни и Скорпион на 30 април, както и с пълнолунието в Скорпион на 1 май. Очаквайте да потърсите почивка от света и в двата, ако не и в двата, дни.

Седмичен таро хороскоп за Водолей: Императрицата и Шестицата чаши

Водолей, тази комбинация от карти намеква за моменти на размисъл, водещи до духовно пробуждане, което отваря шлюзовете на успокояващото изобилие.

Ако времената са били трудни, това е вашият знак, че нещата са на път да се подобрят. Очаквайте с нетърпение тази красива енергия на 28 април или на 28-ми ден от числото на ангелите.

Седмичен таро хороскоп за Риби: Луна

Фактът, че тази карта олицетворява вашата енергия, Риби, е прекрасен знак за това как ще протече седмицата ви. Въпреки че винаги сте в синхрон с мечтите и интуицията си, тази карта ви насърчава да се задълбочите малко повече.

Не се страхувайте. Няма да се изгубите. Всъщност, ето къде ще се окажете. Нарастващата, изпъкнала луна във вашия противоположен знак, Дева, на 27 април е най-подходящият ден за това.