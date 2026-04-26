Военни колони тръгват от София и Ловеч

Тактико-специално учение „Logistic Support 26-1“ ще се проведе от 27 април до 30 април на машинодрум „Тодорово“. Темата на учението е „Развръщане на център за поддръжка на конвои за осигуряване на придвижването на съюзни сили на територията на страната“. В него ще участват до 200 военнослужещи и до 50 единици техника от военните формирования от състава на Командването за логистична поддръжка от София и Ловеч, съобщиха от пресцентъра на МО.

Във връзка с учението на 27 и 30 април по републиканската пътна инфраструктура ще се извърши придвижване на личен състав и военна техника от София и Ловеч към машинодрум „Тодорово“ край Плевен. Военните колони ще бъдат ескортирани от екипи на Служба „Военна полиция“.

По републиканската пътна инфраструктура пък са транспортирани личен състав и материални ресурси от въоръжените сили на САЩ.

На 27 и 28 април по републиканската пътна инфраструктура ще се извърши придвижване на военнослужещи, автомобилна техника и материални ресурси на въоръжените сили на Република Полша за участие в учението на НАТО „Tiger Meet 2026“ в Гърция. След края на учението, на 16 и 17 май същите ще преминат обратно през нашата страна.

В периода от 28 април до 1 май през страната ще преминат и железопътни ешелони на въоръжените сили на Кралство Швеция.