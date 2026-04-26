Вътрешният министър: Заплахите срещу Кандев са свързани с бившия главен секретар на МВР Светлозар Лазаров

Служебният вътрешен министър Емил Дечев потвърди, че заплахите срещу главния секретар на МВР Георги Кандев са свързани с бившия главен секретар на ведомството Светлозар Лазаров, като случаят разкрива сериозни зависимости и напрежение в системата. По думите на Дечев, Кандев е получил обаждания от скрити номера, в които е бил предупреден, че може да бъде обвинен в изнудване или подкуп. "На два пъти от скрити номера са звънели различни хора, за да предупредят Георги Кандев. Споменатото предупреждение е за това, че може да бъде привлечен като обвиняем за изнудване или подкуп", заяви министърът.

Самият Кандев вече разкри публично, че е бил подложен на натиск. В свое видеообръщение той посочи: "Четири дни след изборите получих няколко обаждания. В рамките на 10 минути от скрити номера ми съобщиха, че лице с прякор "Картофа" дава фалшиви показания срещу мен в Софийската градска прокуратура. Казаха ми, че са организирани от бивш ръководител в МВР с малко име "Светльо"." Според информацията става дума за Юлиян Янков, известен като "Картофа", който е свързван с фирмата "Юнит Асист" - компания, получавала значителни средства от Агенция . Именно около него и неговото обкръжение се концентрират съмненията за координирани действия срещу Кандев. Още: Демерджиев съобщи новината остава ли главсекът на МВР в кабинета "Радев"

Хора, които смятат, че са господари

Дечев подчерта, че няма данни Светлозар Лазаров лично да е осъществявал обажданията, но връзката му с Янков е била установена, включително чрез публично появили се снимки. Въпреки това министърът отказа да даде подробности за ролята му, позовавайки се на вероятно вече започнало разследване.

По думите му заплахите идват от среди, които "от поне 20 години считат, че са господари на държавата", и са знак, че ръководството на МВР засяга установени интереси. Според него моментът не е случаен - натискът е упражнен след изборите, тъй като преди това е имало притеснения да не се повлияе на вота. Дечев допусна и друга причина - възможността Кандев да запази поста си и при редовно правителство.

"Той си върши работата и е добър професионалист. За МВР ще бъде добре да остане", коментира министърът, като намекна, че решението предстои да бъде обмислено.

Изборите

В интервюто си Дечев засегна и по-широката картина около изборния процес, като отчете, че МВР е успяло да ограничи купения вот и да повиши доверието в изборите. "Постигнахме силно ограничаване на купения вот. Убедихме хората, че има смисъл да подават сигнали", заяви той.

Министърът коментира и състоянието на съдебната система, включително скандала със записи, за които се твърди, че са с гласа на Георги Чолаков. Според него е редно да се извърши предварителна проверка по случая, тъй като става дума за сериозни твърдения за корупция и търговия с влияние.

Оттеглянето на Сарафов

Относно прокуратурата Дечев бе критичен към оттеглянето на Борислав Сарафов, което определи като "много закъсняло" и "незначителна крачка". По думите му новият и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова също не е случаен избор, тъй като кариерата ѝ е тясно свързана със системата и с предходното ръководство.

