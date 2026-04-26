Пътували ли са Пеевски и Десислава Атанасова заедно с частен самолет? Дечев даде отговор

Служебният вътрешен министър Емил Дечев отрече твърденията, че конституционният съдия и бивш депутат от ГЕРБ Десислава Атанасова е пътувала с частен самолет заедно със санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, но остави отворени въпросите около темата, която вече предизвика сериозен политически отзвук. Преди дни Николай Бареков съобщи, че Атанасова е летяла в частен самолет в компанията Пеевски и се позова на отговор на МВР по закона за достъп до обществена информация.

В ефира Нова телевизия Дечев заяви, че по данни на МВР Атанасова по това време е пътувала два пъти с редовни полети на турските авиолинии и няма информация тя и Пеевски да са били на борда на един и същи самолет. Въпреки това той не изключи напълно подобна възможност: "Всичко е възможно на този свят", коментира вътрешният министър.

Изказването идва на фона на нарастващ политически натиск по темата, след като съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев обяви, че формацията ще настоява за пълно разследване на полетите с частни самолети, свързвани с Пеевски. Според него съществуват данни за стотици подобни пътувания извън страната, които повдигат въпроси за финансирането и декларирането им. "Ще искаме временна парламентарна комисия и изслушване на вътрешния министър", заяви Мирчев, като подчерта, че темата не се изчерпва само с конкретни лица, а е част от по-широкия проблем с прозрачността и влиянието във властта. Той беше категоричен, че ако се докаже участие на Атанасова в подобни пътувания, оставката ѝ трябва да бъде поискана. Още: Предлагат комисия да провери частните полети на Пеевски

В същото време Дечев насочи вниманието към институционалната страна на въпроса, като подчерта, че при подобни съмнения е важно да се установи кой е собственик на самолетите и на какво основание те се предоставят за ползване. Липсата на ясна информация по тези въпроси, според него, поражда допълнителни съмнения.