Франция подготвя украински пилоти за бойни мисии с модифицирани изтребители Mirage 2000-5F (СНИМКИ)

26 април 2026, 16:25 часа 440 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Armée française - Opérations militaires
Франция подготвя украински пилоти за бойни мисии с модифицирани изтребители Mirage 2000-5F (СНИМКИ)

Пилоти от френските Въздушно-космически сили обучават украински летци на изтребители Mirage 2000-5F. Това съобщиха от пресслужбата на френското Министерство на отбраната на страницата им във Facebook. Обучението е част от мисията на Европейския съюз (EUMAM Ukraine) за обучение на украински военнослужещи.

"Заедно с украинското Министерство на отбраната новите украински екипажи преминават бойна подготовка на самолети Mirage 2000-5F, както и обучение по поддръжка на тези самолети. Това е конкретен принос за сигурността на източния фланг на Европа", се казва в изявлението.

По-рано RFI съобщи, че въпросните самолети са модифицирани Mirage 2000-5F като те са били специално преоборудвани за изстрелване на крилати ракети SCALP-EG и Storm Shadow. 

От украинския Генерален щаб коментираха съобщението като добавиха, че обучението по тази мисия се провежда на териториите на Франция и Полша. Към 2025 г. общият брой на украинските военни, обучени по линия на EUMAM Ukraine от френски инструктори, е достигнал близо 15 000.

В обучението влиза и тактическа подготовка и поддръжка на доставената техника (Caesar, Crotale NG, AMX 10-RC, MLRS, SAMPT), както и специализирани учения (включително разузнаване и разминиране).

Елена Страхилова
Елена Страхилова
