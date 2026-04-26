Франция подготвя украински пилоти за бойни мисии с модифицирани изтребители Mirage 2000-5F (СНИМКИ)

Пилоти от френските Въздушно-космически сили обучават украински летци на изтребители Mirage 2000-5F. Това съобщиха от пресслужбата на френското Министерство на отбраната на страницата им във Facebook. Обучението е част от мисията на Европейския съюз (EUMAM Ukraine) за обучение на украински военнослужещи.

"Заедно с украинското Министерство на отбраната новите украински екипажи преминават бойна подготовка на самолети Mirage 2000-5F, както и обучение по поддръжка на тези самолети. Това е конкретен принос за сигурността на източния фланг на Европа", се казва в изявлението.

По-рано RFI съобщи, че въпросните самолети са модифицирани Mirage 2000-5F като те са били специално преоборудвани за изстрелване на крилати ракети SCALP-EG и Storm Shadow.

Още: "Знаем кои сте, ще ви убием": Украински агент ужаси до смърт руски студенти, събрани да бъдат вербувани за руската армия (ВИДЕО)

От украинския Генерален щаб коментираха съобщението като добавиха, че обучението по тази мисия се провежда на териториите на Франция и Полша. Към 2025 г. общият брой на украинските военни, обучени по линия на EUMAM Ukraine от френски инструктори, е достигнал близо 15 000.

В обучението влиза и тактическа подготовка и поддръжка на доставената техника (Caesar, Crotale NG, AMX 10-RC, MLRS, SAMPT), както и специализирани учения (включително разузнаване и разминиране).

Дори железните имат нужда от почивка: Зеленски поиска мъжете от чужбина да сменят воините на фронта