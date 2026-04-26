Татяна Дончева каза колко от избирателите на БСП са гласували за Радев

Лидерът на "Движение 21" Татяна Дончева коментира в ефира Нова телевизия, че изборният резултат не може да бъде приписан като вина на Крум Зарков. По думите ѝ данните на социолозите показват, че около половината от избирателите на БСП са пренасочили вота си към Румен Радев, което поставя под съмнение усещането за принадлежност в партията. Според нея именно това е най-сериозният проблем, ако действително е налице. Дончева подчерта, че пред Зарков стои задачата да консолидира разпокъсаните редици, като още на 1 май ще стане ясно дали съществува стабилно ядро от поддръжници. Тя отбеляза, че 100 хиляди гласа не са малко и по-голямата част от тях идват от симпатизанти.

Според Дончева Зарков успява да бъде разпознат от левите избиратели, тъй като носи автентично ляво присъствие.

Какво следва?

Тя допълни, че предстои да се види доколко Радев ще оправдае очакванията на своите гласоподаватели, сред които има сериозна група с високи изисквания. По думите ѝ са необходими решителни действия и „хирургически" подход, включително прилагане на предвидените в Конституцията механизми спрямо магистратите, така че обществото да види реални стъпки към промяна.

В изказването си Дончева засегна и обществените настроения, като подчерта, че протестиращите настояват за край на модела „Борисов - Пеевски“. Тя отбеляза, че този модел не се изчерпва само с конкретните имена, а включва широка мрежа от влиятелни фигури и зависимости. По думите ѝ в предизборните кампании неизбежно отново излиза на преден план и темата за демонстрацията на богатство, включително чрез скъпи автомобили.

