Три руски военни кораба, изтребител МиГ-31, с който се изстрелват руските свръхзвукови ракети "Кинжал", както и ПВО системи - това са успели да поразят украинските военни от специализираното звено "Алфа" на Службата за сигурност на Украйна (СБУ). Всичко това е ударено в Крим - тази нощ руското военно министерство съобщи, че там са свалени 203 украински далекобойни дрона, а 71 от тях са свалени в района на Севастопол - каза го в официалния си канал в Телеграм назначеният от руснаците губернатор на града Михаил Развожаев.

Поразеното е обобщено от СБУ така:

Голям десантен кораб на руския флот "Ямал"

Голям десантен кораб на руския флот "Филченков"

Разузнавателен кораб "Иван Хурс"

Изтребител МиГ-31 на летище Белбек, както и технически и оперативни обекти там

"Лукомка" - учебен център на Руския черноморски флот

Щаб на радиотехническото разузнаване на руската противовъздушна отбрана в Крим

"Всяка подобна операция има ясна логика - ние методично унищожаваме ключови елементи от военната инфраструктура на противника - флота, авиацията, разузнаването и противовъздушната отбрана. Това не са само директни загуби на техника, но и унищожаване на способността на противника да контролира пространството, да прикрива силите си и да планира нови атаки. Тази работа ще продължи, докато Русия не спре агресията си срещу нашата държава", каза изпълняващият длъжността началник на СБУ Евгений Хмара в официалното съобщение.