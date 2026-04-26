По парите си личи: За гнилите ябълки в правосъдието говорят съдия Мирослава Тодорова и Антон Станков

26 април 2026, 16:57 часа
Снимка: БГНЕС
Изглежда сме свидетели на ново прегрупиране, но съм обнадеждена, че сега ще има по-съществени промени. "Възможно е г-н Сарафов (бел. ред. - Борислав Сарафов) да се предлага на новата власт". Това заяви съдия Мирослава Тодорова в предаването "На фокус" с Лора Крумова по Нова телевизия. Съдия Тодорова е отдавна известна в правната общност в България. Припомняме само два щриха от кариерата ѝ, които добре показват какъв натиск е имало срещу нея през годините – вижте ги: Съдия Мирослава Тодорова каза на ад хок прокурора Даниела Талева да разследва и. ф. главния прокурор Борислав Сарафов

И сега Тодорова беше категорична – в случая със Сарафов има лицемерие от политически лидери, които дълго време крепяха Борислав Сарафов на поста на главен прокурор. Такива безспорно публично бяха Бойко Борисов и Делян Пеевски. Тя напомни как Борислав Сарафов говореше, че се притеснява за живота си заради Иван Гешев и това само си останаха думи, без никакво развитие. Заради такива случаи като има истинска опасност, обществото не реагира – ОЩЕ: След като го нарекоха "легитимен": ГЕРБ определи оставката на Сарафов като закъсняла

Тодорова подчерта, че българската общественост е имала възможност да чуе записи как точно се подбират прокурорите в България, напомни и скорошното интервю на бившия главен прокурор Иван Гешев, че той самият е избран от политиците, а не от ВСС – от Бойко Борисов. Тя настоя – само ако замесените излязат да говорят, тогава може да има истинска реформа и промяна – ОЩЕ: Гешев за "клекналата" събедна власт и "позорния" ВСС: Искаха от мен да спирам дела, свързани с Борисов

Г-н Сарафов заяви какво иска да направи като главен прокурор и нищо не направи – нито по аферата „Нотариуса“, нито за Петьо Еврото, за последно излязоха връзки с г-жа Емилия Русинова – ОЩЕ: Колата, с която са пътували Емилия Русинова и Петьо Еврото, е собственост на брата на Таки

Бившият правосъден министър Антон Станков коментира, че оставката на Борислав Сарафов според него идва и защото Сарафов не може да издържи психически, а и защото идва нова власт. "Богатството е като гърбица – винаги се вижда" - така Станков коментира колко лесно може да се види, че нещо при някой магистрат не е наред и следва да има проверка.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
съдебна система Антон Станков Правосъдна система Мирослава Тодорова Борислав Сарафов правосъдие
