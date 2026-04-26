Капитанът поведе "сините": Челси удари по пътя към финала, предстои зрелище срещу Манчестър Сити за ФА Къп!

Челси постигна изключително ценен успех с 1:0 над Лийдс на “Уембли” във втория полуфинален двубой за ФА Къп и си осигури двубой за трофея срещу Манчестър Сити. Единственото попадение в срещата реализира капитанът на "сините" Енцо Фернандес в 23-тата минута. Възпитаниците на временния мениджър Калъм Макфарлън ще спорят за трофея с Манчестър Сити, който се справи със Саутхамптън благодарение най-вече на появилия се от скамейката Жереми Доку.

В началото на мача Танака не намери целта при опит от пряк свободен удар. Лондончани отговориха с точен изстрел на Фернандес. В 15-ата минута Санчес трябваше да се намесва, за да спре излезлия очи в очи със стража Аарънсън. В средата на полувремето Фернандес изведе Педро, който уцели греда от изгодна позиция. След секунди дойде времето на капитана на Челси. Той засече центриране на Нето за 1:0.

В 30-ата минута шут на Педро мина покрай вратата. До почивката Лийдс опита да натисне. Момчетата на Даниел Фарке обаче така и не стигнаха до точен удар. През втората част Санчес демонстрира рефекс при мощен шут на Щах. Педро и Гарначо не съумяха да оползотворят добри възможности за "сините". Йоркширци опитваха да пратят мача в продължения. Щах бе активен, но му липсваше прецизност. До края на мача Лийдс така и не създаде нещо по-интересно.

