Предлагат комисия да провери частните полети на Пеевски

Съмненията около полетите с частни самолети на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски излизат на преден план, след като от "Да, България" обявиха, че ще настояват за парламентарно разследване по случая. Съпредседателят на партията Ивайло Мирчев заяви в ефира на Нова телевизия, че ще бъде поискано създаване на временна парламентарна комисия, която да проучи мащаба и финансирането на тези пътувания.

По думите му още в първите дни на новото Народно събрание ще бъде поискано и изслушване на вътрешния министър Емил Дечев. Повод за реакцията са публично разпространени данни, според които Пеевски е осъществил стотици полети с частни самолети извън страната. "Заради санкциите, наложени от САЩ по закона "Магнитски", той не би трябвало да може да си купи дори хляб от супермаркет", коментира Мирчев и припомни, че от партията вече са подали сигнали за имущественото му състояние както в американските институции, така и в българската прокуратура.

Изборния резултат

Мирчев призна, че коалицията ПП-ДБ е претърпяла изборна загуба и не е успяла да изпълни в достатъчна степен основната си цел - да се превърне в политически инструмент на протестиращите: "Искахме да бъдем политическия инструмент на протестиращите. Това се получи в доста ниска степен. Ръстът от 60 000 гласа при нас е абсолютно недостатъчен. Не ни удовлетворява, ще търсим грешките си."

По думите му анализът на резултатите вече е направен, а Националният съвет на "Да, България" е взел решение за промени в посока по-дълбока интеграция в коалицията. Основният извод е необходимостта от създаване на общ политически субект в център-дясно пространство, който да обедини ПП и ДБ, както и други формации. "Можем да бъдем реална алтернатива само ако вървим към общ политически субект и ясно коалиционно споразумение", подчерта Мирчев.

Той открои и слабостите в предизборната кампания, като призна, че липсата на единна структура и програма е била сериозен проблем. "Имаше отделни щабове, а нямахме единна програма. Необходимо ни е коалиционно споразумение, общи брифинги и координация. В момента не изглеждаме като нещо сигурно и солидно, което може да управлява страната", коментира той. Според него избирателите, особено участниците в протестите, са възложили ясни очаквания към формацията, които засега не са изпълнени.

Мирчев отбеляза, че честите избори поставят страната в безпрецедентна ситуация. "Осем пъти избори за няколко години не се е случвало нито у нас, нито по света. Намираме се в неизследвана територия", каза той.

По отношение на вътрешнополитическите отношения в коалицията, той отхвърли твърденията за напрежение с Атанас Атанасов, като подчерта, че комуникация има и анализите се правят съвместно. Отрече и да е съществувал спор около влизането на Манол Пейков в парламента. "Никога не е имало казус "Манол Пейков". Органите на партията решават кой от кой район да влезе", посочи той.

Коментирайки резултата на "Прогресивна България", Мирчев го определи като израз на сериозно обществено доверие, което трябва да бъде оправдано. В същото време той подчерта, че ПП-ДБ ще продължи действията си срещу т.нар. модел "Борисов - Пеевски". "Ще бъдем адекватни и ще правим всичко възможно за разграждането на модела "Борисов - Пеевски". Само тази седмица внесохме сигнали, включително за записи, за които се твърди, че са свързани с Георги Чолаков", заяви Мирчев.

"Не са единични случаи, а цели овощни полета"

Той отправи сериозни критики към съдебната система: "Не става дума за единични случаи, а за цели овощни полета с гнили ябълки. Всичко трябва да бъде проверено - имоти, доходи, зависимости." Според него именно чрез съдебната система се поддържат политически и икономически зависимости.

Мирчев коментира и ролята на Делян Пеевски, поставяйки въпроса: "Защо Пеевски с 29 депутати управляваше държавата? Защото имаше подкрепа от съдебната система и от главния прокурор." По думите му оставката на Борислав Сарафов е "комплимент от заведението" и знак за задкулисни договорки.

По темата за сигурността той коментира и охраната на Бойко Борисов и Пеевски, като посочи, че евентуалното ѝ премахване би било символичен знак за промяна. "Ако това не се случи, някой ще трябва да обясни защо", каза той.