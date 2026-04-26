Автогол помогна на Черно море в битката за Европа, много лоши новини за Локо Пловдив

Черно море постигна изключително важна победа с минималното 1:0 при визитата си на Локомотив Пловдив на стадиона в парк "Лаута" в двубой от 31-вия кръг на Първа лига. Лукас Риян си отбеляза автогол в добавеното време на първата част и това се оказа достатъчно за успех на "моряците". Те събраха актив от 47 точки – с 1 повече от "смърфовете", които остават шести. Старши треньорът на пловдивчани Душан Косич получи 2 лоши новини. Русков и Умарбаев напуснаха принудително терена.

В шестата минута Васил Панайотов се озова на стрелкова позиция в наказателното поле на домакините, но шутира над вратата. 180 секунди по-късно наставникът на гостите Илиан Илиев трябваше да прави принудителна смяна заради травма на Димитър Тонев. На неговото място в игра се появи Селсо Сидни. След четвърт час игра и в състава на „смърфовете“ се наложи промяна заради контузия на Мартин Русков, който бе заменен от Лукас Риян. В 18-ата минута гол на Селсо Сидни бе отменен заради засада.

На терена преобладаваше битка, а в 40-ата минута Косич трябваше да направи втора принудителна смяна в състава си, след като капитанът Парвиз Умарбаев се контузи и отстъпи мястото си на Георги Чорбаджийски. До почивката Томов спаси опасен удар на Цварц. Във втората минута от добавеното време „моряците“ поведоха с 1:0. Ертан Томбак центрира остро и в опита си да изчисти Лукас Риян прати топката в собствената си врата.

През втората част темпото поспадна. Двата отбора размениха по няколко неточни изстрела. В 83-тата минута Кристиан Томов бе на мястото си, за да улови силен шут по земя на Жулиан Лами. Все пак в добавеното време на мача Локомотив можеше да измъкне точката, но Жоел Цварц не успя да засече точно с глава добро центриране от левия фланг.

