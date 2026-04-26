Спорт:

Автогол помогна на Черно море в битката за Европа, много лоши новини за Локо Пловдив

26 април 2026, 18:34 часа 864 прочитания 0 коментара
Снимка: facebook.com/pfc.chernomore.varna
Автогол помогна на Черно море в битката за Европа, много лоши новини за Локо Пловдив

Черно море постигна изключително важна победа с минималното 1:0 при визитата си на Локомотив Пловдив на стадиона в парк "Лаута" в двубой от 31-вия кръг на Първа лига. Лукас Риян си отбеляза автогол в добавеното време на първата част и това се оказа достатъчно за успех на "моряците". Те събраха актив от 47 точки – с 1 повече от "смърфовете", които остават шести. Старши треньорът на пловдивчани Душан Косич получи 2 лоши новини. Русков и Умарбаев напуснаха принудително терена.

Черно море победи Локо Пловдив

В шестата минута Васил Панайотов се озова на стрелкова позиция в наказателното поле на домакините, но шутира над вратата. 180 секунди по-късно наставникът на гостите Илиан Илиев трябваше да прави принудителна смяна заради травма на Димитър Тонев. На неговото място в игра се появи Селсо Сидни. След четвърт час игра и в състава на „смърфовете“ се наложи промяна заради контузия на Мартин Русков, който бе заменен от Лукас Риян. В 18-ата минута гол на Селсо Сидни бе отменен заради засада.

Окачените бутонки

На терена преобладаваше битка, а в 40-ата минута Косич трябваше да направи втора принудителна смяна в състава си, след като капитанът Парвиз Умарбаев се контузи и отстъпи мястото си на Георги Чорбаджийски. До почивката Томов спаси опасен удар на Цварц. Във втората минута от добавеното време „моряците“ поведоха с 1:0. Ертан Томбак центрира остро и в опита си да изчисти Лукас Риян прати топката в собствената си врата.

През втората част темпото поспадна. Двата отбора размениха по няколко неточни изстрела. В 83-тата минута Кристиан Томов бе на мястото си, за да улови силен шут по земя на Жулиан Лами. Все пак в добавеното време на мача Локомотив можеше да измъкне точката, но Жоел Цварц не успя да засече точно с глава добро центриране от левия фланг.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Локомотив Пловдив ПФК Черно море Първа лига
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес