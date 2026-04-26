Украйна в капан: Западът финансира едновременно ВСУ и военната машина на Путин

Украйна се намира в истински капан, защото Западът финансира украинската отбрана, но едновременно с това влезе в положение да трябва да отделя пари и за... руската военна машина. Невероятен парадокс и безумен порочен кръг, в който бе вкаран Европейският съюз. Как се стигна до това?

Заемът за Украйна в размер на 90 млрд. евро доскоро бе блокиран от Унгария и Словакия с аргумента, че Киев не ремонтира разрушения от руснаците участък от нефтопровода "Дружба", по който тече транзитният петрол от Русия за двете европейски държави. Двамата проруски премиери заявиха директно, че ще махнат ветото си само след като Украйна ремонтира щетите и доставките на руския петрол бъдат подновени. И както пише известният украински журналист и политически анализатор Виталий Портников - Брюксел се съгласи с това условие, съгласи се и Киев. Нефтопроводът бе ремонтиран и едва тогава заемът от 90 млрд. евро бе отблокиран.

Какво се получава на практика, пита политическият наблюдател в свой анализ, публикуван в профила му във Фейсбук. Една "красива" схема, която работи в полза на Русия и която се състои в следното - Москва бомбардира нефтопровода, Унгария и Словакия използват това като лост за натиск и Украйна е принудена да отстрани нанесените от Русия щети, за да й бъдат дадени парите, с които пък да се бори срещу същата тази Русия.

Излиза, че Унгария и Словакия натискат Украйна да остане транзитна страна за доставка на руски петрол, при все че за тях има и алтернативен маршрут за транспортиране на енергийни ресурси, който минава през Хърватия. Този статус на транзитна страна осигурява на Украйна пари от Запада – защото Западът е принуден да компенсира Унгария и Словакия за закупуването на руски петрол. Но същите тези пари, които Украйна получава, са частично компенсирани от печалбите на Русия от транзита през украинска територия на нейния петрол и съответно с тях Владимир Путин може да продължава да финансира войната си срещу Украйна, пише Портников.

И този абсурд - Западът да финансира едновременно както украинската отбрана, така и путинската война ще продължи и през 2026, и през 2027, и през 2028 г. – докато тази структура не се промени, добавя той.

Може ли Украйна да се откаже от транзита, пита Портников. "Може. Но за да се случи това, Унгария и Словакия също ще трябва да се откажат от руския петрол. А те не планират да го направят", отговаря анализаторът.

"Има и друг сценарий. Ако световната енергийна криза се задълбочи – а това ще се случи, ако ситуацията в Близкия изток не се успокои – значението на Русия като износител на петрол ще расте с всеки изминал месец. Тогава на Украйна ще бъде предложен увеличен транзитен капацитет в замяна на нови заеми. И ние ще се изправим пред същия избор отново. И отново ще се въртим в същия порочен кръг заедно със Запада", казва анализаторът.

