Седмичен ТАРО хороскоп за всяка зодия, 29 декември - 4 януари

Седмичният таро хороскоп за вашия зодиакален знак е тук за периода от 29 декември 2025 г. до 4 януари 2026 г. Годината завършва със Слънце в Козирог, символизиращо изграждането на живот, с който се гордеете. Луната пътува от Телец през Рак, като също така набляга на теми за комфорт и преодоляване на емоционалните ни патерици . Използвайте тази седмица, за да разберете какви са те, преди да се освободите от тях по време на пълнолунието в Рак на 4 януари. Пълнолунията са за освобождаване от стари навици, които някога са ви се стрували удобни, но вече не отговарят на вашите бъдещи цели.

Колективната карта таро за тази седмица е Деветката жезли, която е за преодоляване на трудностите с постоянство. Тази седмица е специална, защото кани на промяна, но не очаквайте преходът да се случи за една нощ. Растежът се случва с всеки урок, който научавате, докато се стремите към личностно израстване. Сега нека видим какво ви разкрива вашият индивидуален хороскоп таро.

Таро картата за Овен тази седмица: Осмица пентакли, обърната

Овен, картата таро тази седмица е Осем пентакли, обърната, която е за перфекционизъм. Това е седмица, в която да заглушите вътрешния си критик .

Знаете кога сте емоционални заради даден проект или ситуация, но забелязвате тиха промяна в това, което толерирате. Нещо важно, което преди сте настоявали, сега се усеща като злоупотреба с времето и енергията ви. Знаете, че грижата не е слабост за вас, но приемате това, което се усеща като проницателност.

Таро картата за Телец тази седмица: Четири чаши

Телец, Четворката на чашите символизира пропуснати възможности и чувството, че си заседнал в коловоз. Тази седмица оценявате как се чувствате. Вашите зони на комфорт вече не ви вдъхват увереност.

Една ситуация започва да ви се струва тежка, главно заради познатостта си. Готови сте да продължите напред и да започнете отначало, не за да се прехвърлите в драмата, а за да я облекчите. Направете малки промени в това къде прекарвате времето си и с кого. Поставете си нови очаквания за взаимоотношенията тази седмица и оставете навиците и постоянството си да изградят живота, който желаете.

Таро карта за Близнаци тази седмица: Кралица на чашите

Близнаци, вашата седмична карта таро е Кралицата на чашите, което говори за дълбока емоционална зрялост. Емоциите ви са по-силни от обикновено тази седмица и не можете да ги игнорирате.

Досега сте били заети да игнорирате истината, но тази седмица нека чувствата ви водят следващите ви стъпки. Направете една малка промяна, която ще промени бъдещето ви.

Таро картата за Рак тази седмица: Десетка чаши

Тази седмица, Раци, Десетката чаши ви подсказва, че искате да изпитате емоционално удовлетворение. Можете да го направите, като споделяте щастие и хармонични преживявания с приятели и семейство. Прегърнете сладките моменти с искреност и уведомете другите какво е най-важно за вас, като изразявате чувствата си свободно.

Тази седмица, по-дълбокото послание от Таро е да цените това, което имате, и всичко хубаво. Когато забавите темпото и признаете радостта, тя се умножава. Позволете си да се насладите на всичко, което идва с чувството за емоционална безопасност, свободни от тревоги.

Таро картата за Лъв тази седмица: Слънце, обърнато

Лъв, картата на таро Слънцето, въпреки че е обърната тази седмица, все още е чудесна карта. Радостта ви може да се забави, но все пак ще ви сполети.

Увереността ви леко спада тази седмица, но се възстановявате . Добре е да поставите под въпрос мотивацията и житейската си посока. Запитайте се дали сте виждани такива, каквито сте или какво правите за другите. Вие предефинирате какво означава позитивност за вас. Малките победи са важни.

Таро карта за Дева тази седмица: Десетка жезли, обърната

Дева, изпитвате облекчение от дейности, взаимоотношения или ситуации, с които сте се претоварили. Десетката жезли, когато е обърната, показва, че трябва да се освободите от работа, която ви се е струвала тежка и повече, отколкото можете да понесете.

Забелязвате какво е неустойчиво и вместо да издържите, честно признавате, че трябва да правите по-малко. Това е силна седмица за вас, Дева, защото не измервате стойността си с това колко правите, а вместо това с това колко сила вземате обратно за себе си.

Таро карта за Везни тази седмица: Тройка пентакли, обърната

Везни, тройката на пентаклите, обърната, е свързана с неправилно подравняване. Забелязвате, когато другите ви разбират погрешно.

Работите за постигане на цел и искате да бъдете част от екип, но когато другите не споделят вашите цели, решавате да насочите енергията си другаде, вместо да приемате отхвърлянето лично. Изяснете желанията и очакванията си и си докажете, че можете да поставите граници и да продължите напред.

Таро картата за Скорпион тази седмица: Две пентакли

Тази седмица, Скорпиони, вашата карта таро е Двойка Пентакли, която е свързана с баланс и адаптивност. Жонглирате с множество приоритети, но се чувствате доста уверени, че можете да направите всичко необходимо. Не ви пречи чувството за конкуриращи се изисквания или емоционални нужди. Вместо това ви харесва, че научавате неща за себе си.

Тази седмица ще ви помогне да определите характера си. Не е нужно да сте организирани или да действате перфектно. Трябва само да сте здраво стъпили на земята и упорити.

Таро картата за Стрелец тази седмица: Две чаши, обърната

Стрелец, Двойката на чашите, е свързана с неразбиране в комуникацията във връзката. Осъзнаваш, че когато комуникацията е по-дълго синхронизирана, когато говориш с някого, когото обичаш, е време да се обърнеш директно към проблема.

Вместо да бързате да се изразявате, вие търсите как да разберете гледната точка на другия. Действате отвъд саморефлексията и се приспособявате към нуждите, които ви поддържат в хармония с другите.

Таро картата за Козирог тази седмица: Дяволът

Козирог, тази седмица е посветена на справянето с пороците в навиците ви, които ви пречат да станете най-добрата версия на себе си. Картата таро „Дяволът“ подчертава навици и страхове, особено негативни модели, които ограничават вашето развитие.

Виждате къде контролът, работохолизмът или материалните цели са погълнали времето ви. Сега можете да направите различни избори и да прекъснете нездравословните цикли, които някога са ви карали да се чувствате заседнали.

Таро картата за Водолей тази седмица: Пет чаши

Водолей, Петицата на чашите, символизира емоционално разочарование и скръб, често свързани с неосъществени очаквания. Тази седмица направете равносметка на това, което не се е получило миналата година и какво е възможно през годината, която предстои.

Таро карта за Риби тази седмица: Пет жезли, обърната

Риби, Петицата на жезлите, обърната, е за преодоляване на минали конфликти и намиране на по-здравословни начини за справяне с предизвикателните емоции. Уморени сте да се доказвате на другите и искате да бъдете просто себе си.

Тази седмица мирът става приоритет и вместо да избирате да угаждате на хората в името на хармонията, вие насочвате вниманието, времето и ресурсите си обратно към себе си. Избирате вътрешното хармонизиране пред външното усъвършенстване.