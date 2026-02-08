Седмичен ТАРО хороскоп за всяка зодия, 9-15 февруари 2026

Седмичният таро хороскоп за вашия зодиакален знак е тук за периода от 9 до 15 февруари 2026 г. и не е изненадващо, че той е в съответствие с Луната в третата четвърт в Скорпион, която изгрява на 9 февруари. Луната в третата четвърт ни подтиква да простим и да забравим или в най-добрия случай да се освободим от всичко, което ни спъва. Тази седмица картите таро, които изскочиха, подкрепят тази енергия.

Картата „Колесница“ в обратна посока показва липса на посока, докато обърнатата „Седем мечове“ пояснява, че причината е самопричинена, което означава, че всяко объркване, което може да изпитвате в момента, е свързано с това, че или лъжем себе си, или се самообвиняваме. Последната карта, „Девет чаши“ в изправена позиция, показва отговор на вашите молитви, но отново, тя започва с това да се освободите от самообвиненията и да си простите за моментите на съмнение в себе си. В момента, в който се освободите и простите каквото тайно ви е спъвало, в момента, в който можете да изживеете мечтата, която сърцето ви е желало.

Седмична карта таро за Овен: Шест жезли, обърната

Още: Таро хороскоп за 8 февруари

Овни, скритият ти страх от външна намеса ти пречи да продължиш напред тази седмица. Посланието ти от таро тази седмица е да се освободиш от предишни очаквания.

Шестицата жезли в обратна посока показва, че сте постигнали нещо, с което можете да се гордеете, но не сте го споделили с класа, защото резултатите са различни от очакваните.

Този начин на мислене помрачава преценката ви. Нещо още по-голямо предстои и ще ви изненада приятно, ако просто го оставите да бъде това, което е предназначено да бъде, вместо това, което вие си мислите, че трябва да бъде.

Седмични карти таро за Телец: Паж чаши и Седем чаши, и двете обърнати

Още: Духовно послание за всяка зодия за 8 февруари

Телец, твоят таро хороскоп за седмицата от 9 до 15 февруари те насърчава да се освободиш от съмненията в себе си , защото си в по-добра позиция, отколкото си мислиш.

Пажът на чашите и Седемте чаши, разкриващи се заедно в обратна посока, разкриват вътрешна битка между това да се доверявате на инстинктите си и да разчитате на личните си ценности. Ще успеете, ако вярвате в себе си.

Имаш това, Телец! Трябва да усетиш този допълнителен тласък на увереност между преминаването на Венера в Риби на 10-ти и преминаването на Сатурн в Овен в петък, 13-ти.

Седмични карти таро за Близнаци: Върховна жрица и Рицар на жезлите, и двете обърнати

Още: Тези зодии са детектор на лъжата

Близнаци, потайността създава хаос или пък те кара да се разпиляваш твърде много, но седмичният ти таро хороскоп казва, че разкритието ще върне нещата в правилната посока.

Когато и Висшата жрица, и Рицарят на Жезлите се обърнат наобратно, това символизира, че укриването на информация си взема своето, тъй като сякаш сте навсякъде. След като вече не е нужно да пазите тази тайна, тайната вече няма да ви държи.

Луната в третата четвърт в Скорпион на 9-ти ще ви помогне да канализирате Елза от „Замръзналото кралство“ и „Замръзналото кралство 2“, за да можете да „го пуснете“ и да „се покажете“.

Седмична карта таро за Рак: Кралица на мечовете

Още: Дневен хороскоп за 8 февруари 2026 г.

Рак, вашият седмичен хороскоп за таро за 9-15 февруари 2026 г., разкрива, че влиянието на непозната досега трета страна ви кара да се съмнявате в обещание, което сте спазвали към любим човек.

Изправената Дама на мечовете означава безпристрастна преценка и в тази колода е подкрепена от изображение на две кутрета, преплетени в клетва или обещание с кутрета. Понякога обаче три могат да бъдат тълпа.

Вече имахте ли лошо предчувствие за тази трета страна, която беше игнорирана от някой, когото познавате и на когото имате доверие? Все още ли е сложил/а наочници? Няма проблем. Много ще се разкрие до 15-ти от първия ден от седмицата на върховете на Водолей и Риби.

Седмични карти таро за Лъв: Крал на жезлите и обърната тройка на пентаклите

Лео, колекцията от карти, които излетяха за твоя седмичен хороскоп за таро, е предназначена да те ободри по най-добрия начин, като слънце в облачен ден!

Изправеният Крал на Жезлите дава началото, като подчертава вашия дар на роден лидер. След него се нарежда обърнатата Тройка Пентакли, което показва, че сте правили много сами.

Въпреки че сте имали дни, в които сте се чувствали сякаш се отказвате, когато нещата не са се развивали по начина, по който сте си мислили, че трябва, и сте се чувствали ненужно дърпани в много посоки, тези моменти са ви излекували по начини, които никога не сте очаквали.

Тези моменти ви доведоха до ново ниво на самочувствие, защото все още сте тук и сте по-силни, отколкото бяхте миналата седмица. Можете да благодарите за това на Венера, която преминава в Риби в ден на ангелско число (12.02), и на Ерос, който влиза във Водолей на Свети Валентин.

Седмични карти таро за Дева: Седем жезли и Паж пентакли, и двете обърнати

Дева, вашият седмичен таро хороскоп за 9-15 февруари 2026 г., е лъч надежда, която чакахте!

Седемте жезли и страницата на пентаклите, излезли в обратна посока, символизират разочароващ момент, в който сте се съмнявали в отказването, защото не виждате желаните резултати. Но продължавайте, защото сте предопределени да успеете!

Дръж се, Дево, и пусни Лени Кравиц, защото не е свършило, докато не свърши !

Седмични карти таро за Везни: Обърната звезда, Обърната кула и Паж чаши

Везни, клъстер от три карти, изпаднал от тестето за вашия седмичен хороскоп за таро, изглежда е знак за надежда.

Обърнатата звезда показва, че сте поставяли под въпрос убежденията си, но обърнатата кула разкрива, че божествената намеса ви е помогнала да избегнете катастрофални ситуации. И накрая, изправеният Паж на чашите ви призовава да обърнете внимание на знаците и да се облегнете на вярата си, за да се доверите на интуицията си. Отговорите, които търсите, не са само точно пред лицето ви; те са вътре във вас.

Знаеш каквото знаеш. Ще го повярваш повече между Свети Валентин и 15-ти, когато Ерос преминава във Водолей и започва седмицата на върховете между Водолей и Риби.

Седмична карта таро за Скорпион: Асо на жезлите

Скорпион, твоят таро хороскоп разкрива, че тази седмица ще се появят нови възможности за теб в резултат на работата, която си положил.

Картата тази седмица е Асо на жезлите, което означава, че предстоят нови възможности. Тази нова възможност е резултат от работата ви върху себе си и доверието ви на вътрешния глас, с който сте били благословени.

Тъй като луната в третата четвърт на 9 февруари в Скорпион предшества слънчево затъмнение на новолуние на 17-ти, ви насърчавам да държите очите си отворени.

Седмични карти таро за Стрелец: Деветка пентакли и Дама жезли, и двете обърнати

Стрелец, според картите в седмичния ти таро хороскоп, знаеш своята стойност и искаш уважението си тази седмица!

Деветката пентакли, обърната в обратна посока, поставя акцент върху вашата самооценка, което е подкрепено от обърнатата Дама на жезлите, подчертавайки самоуважението. Едно нещо, което искате да изясните между 9 и 15 февруари, е, че вашата доброта не бива да се бърка със слабост .

Знаете своята стойност и сте заслужили уважението, което изисквате тази седмица. Можете да благодарите на преминаването на Сатурн в Овен на 13-ти и на Ерос във Водолей на 14-ти, че напомняте на себе си и на другите кои сте.

Седмични карти таро за Козирог: Деветка мечове и Съд, и двете обърнати

Козирог, картите, които се появиха за вашия седмичен хороскоп за таро, ви дават допълнително насърчение от 9 до 15 февруари 2026 г.

Картите „Деветка мечове“ и „Съд“, и двете обърнати, разкриват, че Луната в третата четвърт на 9 февруари в Скорпион се отнася до вътрешни сътресения, с които се справяте. Освободете се от чувството си на съмнение, за да получите контрол над онези вътрешни мисли, които ви объркват.

Заменете този негативен вътрешен глас с позитивни напомняния за това какво цените, на какво сте били научени и как, позволявайки на това да ви води, сте се възприемали като истински лидер, на когото хората се възхищават!

Седмични карти таро за Водолей: Рицар на чашите и смъртта

Водолей, любовта витае във въздуха тази седмица, а седмичният ви таро хороскоп казва, че това е видът любов, която променя живота ви.

Можете да благодарите на изправената карта на Рицаря на Купите за фокуса върху любовния ви живот, тъй като тя е показателна за романтика. След това е изправена картата Смърт, което означава, че предстои промяна. Тази промяна в любовния ви живот е толкова неочаквана за вас, че може да ви е необходима минута, за да се приспособите, но се доверете, че е божествено настроена навреме.

Тъй като все още е сезонът на Водолея, като и Свети Валентин, и Венера се изместват в Риби, докато Ерос преминава във вашия знак, най-великата любовна история идва при вас със специална доставка!

Седмични карти таро за Риби: Двойка мечове, Крал чаши и Деветка чаши

Риби, вашият седмичен хороскоп с карти таро е напомняне, че това кръстовище ще ви отведе до отговорите, които търсите.

Двойката мечове подчертава патова ситуация, но двете карти с енергия Риби, които последваха (Крал на чашите и Деветка на чашите), цитират, че погледът към по-голямата картина може да ви помогне да изживеете мечтата си на глас!

Тази ситуация включва и други хора, така че ще получите по-добро разбиране за това как най-добре да играете своята роля в този екип, когато Ерос влезе във Водолей на 14-ти.