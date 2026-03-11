Старата любов ръжда не хваща: 3 зодии, на чиято врата ще почука бивше гадже

Първите по-топли пролетни полъха и планетарни влияния, включително ретроградният Меркурий в Риби, означават, че старата любов може да се завърне. Три зодиакални знака имат най-голям шанс това да се случи.

Риби – обяснения и декларации в любов

Рибите са най-емоционалният знак от зодиака – трудно им е да живеят без любов. Обикновено имат много да предложат във връзките: състрадание, преданост, разбиране и дори склонност към жертвоготовност. Връзките им са романтични, кинематографични, поетични, но понякога подобни сценарии се случват само във въображението на Рибите. Вроденият им идеализъм понякога ги кара да останат в илюзии дълго време, само за да бъдат разочаровани.

Още: Утре Везни, Риби + още 2 зодии ще разберат, че сряда никого не чака

През последните две години Сатурн е преминал през техния знак, носейки кризи във връзките и дори раздяла, докато неговият спътник, Нептун, първо е сложил, а после е свалил розовите очила на Рибите. Рибите може би са преживели болезнени любовни сътресения. Сега, когато тези две планети са започнали да преминават през Овен, а Меркурий е ретрограден в Риби, този зодиакален знак има шанс да се свърже отново с бивша любов. През този период Рибите ще започнат да осъзнават от какво наистина се нуждаят. Напълно възможно е да открият, че човекът, който ги е напуснал, е партньорът, когото винаги са желали. Те ще бъдат готови да се откажат от гордостта и ината и активно да търсят шанс да се съберат отново. Завръщането на бившия е напълно възможно. Благодарение на ретроградния Меркурий, ще се случат така необходимите обяснения, извинения и подновени ангажименти.

Дева - край на глава, за да се продължи напред

Март обикновено е труден за Девите, тъй като Слънцето и неговите планети-спътници – Меркурий и Венера – са в опозиция към Рибите. Такива планетарни подреждания насърчават отстъплението, а не завладяването на света. Въпреки настъпването на пролетта, е трудно да се започне нещо ново или дори просто да се радвате на по-топлите месеци. От гледна точка на взаимоотношенията, това не е най-подходящото време, тъй като е конфронтационно, тласка хората да поставят граници и да казват „не“. Този март, с ретрограден Меркурий в Риби, ще донесе на Девите възможността да се свържат отново с бивша любов. Това не означава непременно да възобновят стара връзка. Пътищата с бившите може да се пресекат, за да разрешат определени проблеми. Ако някои проблеми не са били напълно разрешени или Девата таи чувства, които не са били изразени, сега ще има възможност за честен разговор.

Още: Хороскоп за днес, 11 март: Сряда налива вода в мелницата на Скорпионите, но дърпа Раците за езика

Девите често проявяват прекомерна предпазливост във връзките, страхувайки се, че твърде грубите действия могат да наранят другия човек. Скорошни недоразумения може да са довели до охлаждане на отношенията или раздяла. Но през март Девите ще намерят смелостта да изразят това, което им е на ума. Те ще видят връзките си в нова светлина и ще преосмислят ролята си в тях.

Рак – Вълна от чувства в стари връзки

Зодиакалният знак Рак е дълбоко чувствителен и много защитнически настроен към хората, които обича. Те влагат цялото си сърце във връзките, което е видно в тяхната искрена отдаденост. Когато обаче Раците усетят, че чувствата им не са взаимни и рискуват да бъдат отхвърлени, те се отдръпват в черупката си. Правят го, отблъсквайки хората, които са важни за тях. Често играят ролята на жертва, обвинявайки другите за трудните си емоции. С ретрограден Меркурий в Риби, Раците ще имат възможност да оправят ситуации, в които недоразумения или момент на гняв са довели до отчуждение или раздяла. Това е така, защото през март Раците ще изпитат мощен прилив на емоции, копнеж по това, което някога им е било приятно във връзките. Те ще осъзнаят, че бягството не е решението, така че ще се изправят пред минали проблеми и активно ще ги разрешат.

Още: 4-те зодии, които ще намерят нова любов през седмицата, 09 - 15 март 2026

Тази решителност да се стремят към помирение ще ги направи непобедими. Последователността, честността и проявата на обич ще се окажат решаващи за ново начало със стари любови. Раците ще разпалят отново нейния пламък. Юпитер, който остава в техния знак до юли, ще помогне на Раците да постигнат щастлив резултат.

Родените през тези 4 месеца ще преживеят гореща пролетна авантюра през март