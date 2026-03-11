Проучване: Руският бизнес все повече мисли предимно да затваря

Руските предприемачи все по-често обмислят затваряне на бизнеса си на фона на влошаващи се в Русия икономически условия и технически проблеми, включително прекъсвания на мобилния интернет. Според проучване на Фондация "Обществено мнение" (FOM) и Висшето руско училище по икономика (HSE), приблизително 31% от предприемачите в Русия обмислят затваряне или продажба на бизнеса си. През първото тримесечие на 2026 г. това число се е увеличило с 8 процентни пункта в сравнение със същия период на 2025 г., сочи материал на руското издание "Ведомости".

В същото време над 52% от предприемачите смятат, че бизнес ситуацията им ще се влоши през първите три месеца на 2026 г. За сравнение, в началото на 2022 г., след пълномащабната руска инвазия в Украйна, делът на тези оценки е бил 38%. Само 12% от анкетираните са оптимисти - преди това тази цифра никога не е падала под 20%.

Проучването, което се провежда от 2021 г. насам и се основава на изследвания сред над 700 еднолични търговци и собственици на малък бизнес в Русия, установи, че до края на 2025 г. приблизително 39% от предприятията са били в режим на оцеляване. През четвъртото тримесечие на миналата година 39% от предприемачите са отчели спад в приходите си в сравнение с предходното тримесечие, 29% не са имали достатъчно приходи, за да покрият преките си основни разходи, а 42% са съобщили за спад в търсенето – увеличение с 8 процентни пункта, става ясно от материала на "Ведомости".

За капак - зле и с интернет

На този фон прекъсванията в комуникациите допълнително оказват натиск върху малкия бизнес. Москва изпитва прекъсвания на мобилния интернет от пет дни, което засяга кафенета, барове, пунктове за вземане на поръчки и салони за красота. Според източници на "Комерсант" на телекомуникационния пазар в Русия проблемите са свързани с "външни ограничения".

Жана Шпагина, управител на кафене, заяви пред вестника, че поради прекъсвания на мобилния интернет клиентите не могат да резервират маси или да дават бакшиши, а куриерите понякога отказват поръчки. "Аз лично вчера ходих на доставки, защото куриерите отказаха. Все още има обслужване в центъра на града отвъд Третия околовръстен път, но навътре всичко е наистина зле", отбеляза тя.

Прекъсванията на мобилния интернет в руската столица засягат различни райони, от метростанциите "Кропоткинская" и "Бауманская" до "Лефортово" и "Авиамоторная". Жителите на Санкт Петербург също съобщават за проблеми с мобилния интернет.

Собствениците на заведения са принудени да търсят временни решения – да използват стационарен интернет или да поискат от клиентите да превеждат плащанията директно към банкови карти. Игор Стоянов, основател на веригата салони Persona, признава, че бизнесът трябва да се адаптира: "Вероятно ще се подготвяме за бизнес модел, при който трябва да се върнем към стационарен интернет".

Елена Дибова, вицепрезидент на Руската търговско-промишлена палата, също отбеляза, че бизнесът в Русия се готви за влошаване на ситуацията. Според нея много предприемачи, особено извън Москва, вече не са готови да се борят за компаниите си толкова активно, колкото по време на пандемията от Ковид или в началото на пълномащабната война на Русия срещу Украйна.

