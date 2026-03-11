Успешна атака: Важен израелски сателитен център е сринат. Белият дом към журналисти: "Бъдете благодарни, че нападнахме Иран" (ВИДЕО)

Изглежда, че "Хизбула" е използвала 302-милиметрови управляеми ракети Nasr-2 с голям обсег, за да удари основен израелски център за сателитна комуникация в долината Ела. Видеокадри от случилото се показват момента на атаката, но според специализирания информационен портал De Re Militari тя е на Иранската революционна гвардия. Резултатът обаче така или иначе е унищожение на важния комуникационен център южно от Тел Авив.
Според De Re Militari става въпрос за удар с дронове, но турският проект Clash Report, който сочи ливанското терористично движение "Хизбула" като автор на атаката, казва, че са използвани ракети Nasr-2, които по принцип имат обсег от 150 километра, но е възможно в нови версии този обхват да е по-голям. Официалната характеристика на ракетите сочи, че те са устойчиви на електронно заглушаване и могат да маневрират по време на полет.
Hezbollah appears to have used Nasr-2 long-range 302mm guided rockets to strike a major Israeli satellite communications center in the Ela Valley.— Clash Report (@clashreport) March 10, 2026
The rockets have a range of up to ~150 km, possibly extended in newer variants.
It is reportedly designed to maneuver in flight… pic.twitter.com/Gx7TO7IZqO
Удар след удар и на информационния фронт
Междувременно, говорителката на Белия дом Каролайн Левит упорито повтори думите на президента на САЩ Доналд Тръмп, че ако Съединените щати не били атакували Иран, Иран щял да ги атакува. Левит отрече, че Тръмп си е измислил това - вземал решенията си на база факти, разузнавателна информация и на казаното на американските преговарящи с Иран. Левит най-нахално заяви и, че всички в пресстаята на Белия дом трябвало да бъдат благодарни, че Тръмп действал така:
White House on Iran:— Clash Report (@clashreport) March 10, 2026
Iran wanted to attack the U.S., and Trump was not going to allow that to happen, and everyone in this room should be grateful for it. pic.twitter.com/2BvLWfPZPX
Иранският външен министър Абас Арагчи обаче определи казаното от Тръмп и Левит за абсолютна лъжа. Лъжат, за да оправдаят подпалената от тях война, е същността на написаното от него в социалната мрежа "Х" - Още: Израел е използвал бял фосфор в Ливан и е убил над 80 деца в новата ескалация: Данни на международни организации
Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi:— Clash Report (@clashreport) March 10, 2026
The claim that Iran was planning on attacking the U.S. or U.S. Forces, whether preventively or preemptively, is a sheer and utter lie.
The sole purpose of that lie is to justify Operation Epic Mistake, a misadventure engineered by Israel… pic.twitter.com/W3zOTENQEf