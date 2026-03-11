Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Успешна атака: Важен израелски сателитен център е сринат. Белият дом към журналисти: "Бъдете благодарни, че нападнахме Иран" (ВИДЕО)

11 март 2026, 7:36 часа 69 прочитания 0 коментара
Изглежда, че "Хизбула" е използвала 302-милиметрови управляеми ракети Nasr-2 с голям обсег, за да удари основен израелски център за сателитна комуникация в долината Ела. Видеокадри от случилото се показват момента на атаката, но според специализирания информационен портал De Re Militari тя е на Иранската революционна гвардия. Резултатът обаче така или иначе е унищожение на важния комуникационен център южно от Тел Авив.

Според De Re Militari става въпрос за удар с дронове, но турският проект Clash Report, който сочи ливанското терористично движение "Хизбула" като автор на атаката, казва, че са използвани ракети Nasr-2, които по принцип имат обсег от 150 километра, но е възможно в нови версии този обхват да е по-голям. Официалната характеристика на ракетите сочи, че те са устойчиви на електронно заглушаване и могат да маневрират по време на полет.

Още: С прецизни удари: Иран извадил от строя гордостта на американската ПВО в ОАЕ? (ВИДЕО)

Удар след удар и на информационния фронт

Междувременно, говорителката на Белия дом Каролайн Левит упорито повтори думите на президента на САЩ Доналд Тръмп, че ако Съединените щати не били атакували Иран, Иран щял да ги атакува. Левит отрече, че Тръмп си е измислил това - вземал решенията си на база факти, разузнавателна информация и на казаното на американските преговарящи с Иран. Левит най-нахално заяви и, че всички в пресстаята на Белия дом трябвало да бъдат благодарни, че Тръмп действал така:

Иранският външен министър Абас Арагчи обаче определи казаното от Тръмп и Левит за абсолютна лъжа. Лъжат, за да оправдаят подпалената от тях война, е същността на написаното от него в социалната мрежа "Х"

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
