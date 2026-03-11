Ревем за някакво увеличение на течните горива от 25%, което още не се е състояло

Думите от заглавието са на лицето на АИКБ Васил Велев, той ги каза в студиото на сутрешния блок на bTV. Според Велев, далеч по-сериозен и от години проблем за България е цената на тока за българска индустрия и промишленост, а с войната в Иран може в по-дълъг период от време заради цената на газа да има допълнителни проблеми.

"Едно интервю на Тръмп не може завинаги да свали цената на петрола", посочи икономистът Петър Ганев. Той каза, че в света на автократите, какъвто е Тръмп, животът е такъв - живот на резки завои.

Ганев предупреди, че в България още не сме в криза, въпреки волатилността на световните пазари. Той подчерта, че не може при около 5% разлика в цените на горивата държавата веднага да покрива риска - не е реалистично. Но че при истинска нужда трябва да има компесаторни мерки, Ганев е съгласен.

