"Без нас няма да мине": Лидерът на СДС заговори за отстъпки за новия ВСС

Инатлък, просто разделяне и прости квоти

"Без нас няма да мине", сигурен е Румен Христов, като още веднъж повтори, че е още рано да се говори за новия ВСС. Важна е и позицията на лидера на най-голямата парламентарна група - Бойко Борисов. Тук не става въпрос за инатлък и за просто разделяне и прости квоти, а трябва да се търси съгласие между всички страни. Както ние, така и те (ако има нови управляващи - бел. ред.), трябва да отстъпят от нещо, призова лидерът на СДС.

Той смята, че политическата формация на Румен Радев, вторият или третия след предсрочните избори, могат да съберат нужната конфигурация за управленско мнозинство.

Румен Христов разкритикува и досегашния президент Румен Радев, че не се появява по медиите, за да обясни какво ще прави неговата политическа формация "Прогресивна България". "Винаги могат да се промушат хора в листите на формацията на Румен Радев, които да бръкнат в кацата с мед. Нещата няма да бъдат цветя и рози за Радев, ако има такива хора", коментира Христов, според когото няма да има хора на ГЕРБ-СДС в проекта на експрезидента.

Лидерът на СДС заяви още, че ГЕРБ-СДС са готови да бъдат и яростна конструктивна опозиция в следващото Народнот събрание.

