Удар край Ормузкия проток: Снаряд повреди контейнеровоз

Предполагаем снаряд, чийто тип не е уточнен, удари контейнеровоз край бреговете на Обединените арабски емирства близо до Ормузкия проток, съобщи Британската организация за търговско мореплаване, цитирана от Ройтерс. "Капитанът на контейнеровоз докладва за щети, вероятно причинени от снаряд, чийто тип не е уточнен", посочи организацията.

Инцидентът са станал на 46 км северозападно от Рас ал-Хайма в Емирствата, близо до Ормузкия проток.

Няма жертви и ранени, а екипажът е в безопасност. Щетите все още се оценяват.

Предупреждение от Тръмп

По-рано американската армия съобщи, че е поразила 16 ирански плавателни съда за полагане на мини "близо до Ормузкия проток", след като по-рано президентът Доналд Тръмп заплаши Техеран с военни последици, ако реши да минира невралгичния морски коридор за превоз на петрол и газ.

Тръмп предупреди Техеран, че ще последва сериозен военен отговор, ако се потвърдят съобщенията, че Ислямската република е започнала да минира Ормузкия проток. "Ако по какъвто и да било повод бъдат заложени мини и те не бъдат премахнати веднага, военните последствия за Иран ще бъдат на невиждано ниво", написа американският лидер в социалната си мрежа "Truth Social".

Широкият около 55 километра Ормузки проток, намиращ се между Иран и Оман, е един от най-важните корабни маршрути за световните доставки на петрол.