Ракетите срещу Турция не дойдоха директно от Иран: Проф. Чуков с близки думи до тези на Ердоган

Ракетите, които полетяха към Турция, не идват директно от Иран. Това заяви арабистът проф. Владимир Чуков в ефира на сутрешния блок на bTV. С тези думи той донякъде съвпадна както с категорична позиция на Техеран, че не носи отговорност - специално за последния случай, при който изглежда ракета пак летеше към известната турска военновъздушна база "Инджирлик", така и с изявление на турския президент Реджеп Ердоган.

Какво каза Ердоган - той заговори за "ционистите", визирайки изстреляните към Турция ракети. Проф. Чуков се съгласи, че изглежда не Иран е отговорен директно, но каза, че тези ракети изглежда са изстреляни от територията на Ирак. Там има шиитски милиции, верни на Иран - те обаче не са изцяло под пълния контрол на Техеран, поясни професорът - Още: Ердоган реагира на ракетата от Иран с ясен намек към Израел (ВИДЕО)

Проф. Чуков обърна внимание и на друго - защо държавите от Персийския залив и най-вече Саудитска Арабия не се включват активно във войната. Хутите за момента кротуват, но това моментално би се променило, ако Рияд влезе във войната и саудитите ще се окажат на два фронта, поясни близкоизточният експерт. Той наблегна и на това как с евтини дронове Иран създава сериозни проблеми на американската и израелската военни машини, напомняйки и вчерашната информация, че украинският президент Володимир Зеленски е предлагал военно сътрудничество в областта на дроновете-прехващачи още преди година, обаче американците неблагоразумно са го отхвърлили.

Американските и израелските бомбардировки сриват военните възможности на Иран - както Израел две години бомбардираше ключови военни позиции в Сирия и накрая режимът на Башар Асад рухна набързо пред уж недобре подготвени бутновници. С Иран се цели подобно нещо, но за да стане по-бързо, мащабът на бомбардировките е далеч по-голям, смята проф. Чуков.

