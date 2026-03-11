И в Германия опознаха трагедията на българското здравеопазване (ВИДЕО)

Видеоматериал на Deutsche Welle засяга темата за "Недостига на лекари в България". От матерала става ясно, че в Дупница 70% от лекарите в болниците са в пенсионна възраст, а някои от тях са буквално на преклонна възраст, като без тях здравна система би се сринала. Материалът разказва за близо 90-годишната лекарка Милка Богоева - тя е инфекционист, която поддържа работата на болницата в Дупница, бидейки символ на недостига на персонал в българската здравна система.

Тъй като все повече лекари се пенсионират, а млади специалисти емигрират, в някои региони до 70% от лекарите работят след пенсионна възраст. Богоева обаче е уверена, че ако условията за работа в България се подобрят, младите медици ще се върнат да работят в родината си. Тя припомня и протестите на младите лекари, като се надява те да дадат резултат. Сега има закани за нови протести, "до победа" - Още: Палатков лагер до победа: Медици от болниците и спешната помощ започват протести през март

Ниските заплати, ниските държавни разходи за здравеопазване и бързо застаряващото население изострят кризата. Докато лекционните зали на медицинските университети са пълни, болниците изпитват недостиг на млади лекари. С наближаването на парламентарните избори расте натискът върху политиците да създадат условия, които биха задържали младите лекари в страната – или биха ги насърчили да се завърнат. Едно от най-скандалните изказвания в тази насока беше на Тошко Йорданов от ИТН - ОЩЕ: Тошко Йорданов към младите лекари: Ако не искате да работите, ще вкараме специалисти отвън за 500 долара