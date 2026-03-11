Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

И в Германия опознаха трагедията на българското здравеопазване (ВИДЕО)

11 март 2026, 7:46 часа 455 прочитания 0 коментара
И в Германия опознаха трагедията на българското здравеопазване (ВИДЕО)

Видеоматериал на Deutsche Welle засяга темата за "Недостига на лекари в България". От матерала става ясно, че в Дупница 70% от лекарите в болниците са в пенсионна възраст, а някои от тях са буквално на преклонна възраст, като без тях здравна система би се сринала. Материалът разказва за близо 90-годишната лекарка Милка Богоева - тя е инфекционист, която поддържа работата на болницата в Дупница, бидейки символ на недостига на персонал в българската здравна система.

Тъй като все повече лекари се пенсионират, а млади специалисти емигрират, в някои региони до 70% от лекарите работят след пенсионна възраст. Богоева обаче е уверена, че ако условията за работа в България се подобрят, младите медици ще се върнат да работят в родината си. Тя припомня и протестите на младите лекари, като се надява те да дадат резултат. Сега има закани за нови протести, "до победа" - Още: Палатков лагер до победа: Медици от болниците и спешната помощ започват протести през март

Ниските заплати, ниските държавни разходи за здравеопазване и бързо застаряващото население изострят кризата. Докато лекционните зали на медицинските университети са пълни, болниците изпитват недостиг на млади лекари. С наближаването на парламентарните избори расте натискът върху политиците да създадат условия, които биха задържали младите лекари в страната – или биха ги насърчили да се завърнат. Едно от най-скандалните изказвания в тази насока беше на Тошко Йорданов от ИТН - ОЩЕ: Тошко Йорданов към младите лекари: Ако не искате да работите, ще вкараме специалисти отвън за 500 долара

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Дупница Медицински сестри медици български лекари
Още от Здравеопазване
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес