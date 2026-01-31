Лайфстайл:

Япония и Великобритания ще си сътрудничат за редкоземни метали

31 януари 2026, 18:20 часа 339 прочитания 0 коментара
Япония и Великобритания ще си сътрудничат за редкоземни метали

Британският премиер Киър Стармър японската министър-председателка Санае Такаичи проведоха проведоха двустранна среща, която ще бъде последвана от официална вечеря. "Споделяме жизненоважни интереси и принципи, но повече от това споделяме амбицията за това партньорство, което може да донесе реални ползи и за двете нации“, посочи британският премиер.

"Интерес към свободна и предвидима търговия"

Той добави, че отговорът на Великобритания и Япония на горещите международни въпроси трябва да бъде силен и ясен, добавяйки, че двете страни имат ясен интерес към свободна и предвидима търговия.

Още: Още един партньор на Тръмп поглежда към Пекин: Стармър отиде с бизнесмени в Китай и видя "огромни възможности" (ВИДЕО)

Такаичи посочи, че по време на вечерята със Стармър двата ще обсъдят „сътрудничеството за гарантиране, че Индо-тихоокеанският регион остава свободен и отворен“. Ще бъде дискутирана и ситуацията в Украйна и тази в Близкия изток.

"Японската лидерка заяви, че би искала да работи в по-тясно сътрудничество със Стармър, за да се изгради нова ера в отношенията между Япония и Великобритания на фона на сложните кризи, пред които е изправена международната общност през 21-ви век"

Лидерите на Япония и Великобритания се съгласиха относно спешната необходимост техните страни и партньорите им със сходно мислене да си сътрудничат за укрепване на веригите за доставки на редкоземни метали, предаде Киодо.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Японската министър-председателка заяви, че двамата със Стармър са потвърдили, че двете държави ще продължат да насърчават сътрудничеството си в областта на киберсигурността и космоса.

Още: Япония първа в света започва добив на редкоземни метали от морското дъно

Те също така потвърдиха, че техните правителства ще проведат разговори за сигурност във формат „две плюс две“ с участието на техните министри на външните работи и отбраната по-късно тази година, каза Такаичи.

"Ще издигнем сътрудничеството между Япония и Великобритания на ново ниво и ще го задълбочим допълнително“, каза Такаичи.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Япония Великобритания редкоземни метали Киър Стармър Санае Такаичи
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес