Япония и Великобритания ще си сътрудничат за редкоземни метали

Британският премиер Киър Стармър японската министър-председателка Санае Такаичи проведоха проведоха двустранна среща, която ще бъде последвана от официална вечеря. "Споделяме жизненоважни интереси и принципи, но повече от това споделяме амбицията за това партньорство, което може да донесе реални ползи и за двете нации“, посочи британският премиер.

"Интерес към свободна и предвидима търговия"

Той добави, че отговорът на Великобритания и Япония на горещите международни въпроси трябва да бъде силен и ясен, добавяйки, че двете страни имат ясен интерес към свободна и предвидима търговия.

Такаичи посочи, че по време на вечерята със Стармър двата ще обсъдят „сътрудничеството за гарантиране, че Индо-тихоокеанският регион остава свободен и отворен“. Ще бъде дискутирана и ситуацията в Украйна и тази в Близкия изток.

"Японската лидерка заяви, че би искала да работи в по-тясно сътрудничество със Стармър, за да се изгради нова ера в отношенията между Япония и Великобритания на фона на сложните кризи, пред които е изправена международната общност през 21-ви век"

Лидерите на Япония и Великобритания се съгласиха относно спешната необходимост техните страни и партньорите им със сходно мислене да си сътрудничат за укрепване на веригите за доставки на редкоземни метали, предаде Киодо.

Японската министър-председателка заяви, че двамата със Стармър са потвърдили, че двете държави ще продължат да насърчават сътрудничеството си в областта на киберсигурността и космоса.

Те също така потвърдиха, че техните правителства ще проведат разговори за сигурност във формат „две плюс две“ с участието на техните министри на външните работи и отбраната по-късно тази година, каза Такаичи.

"Ще издигнем сътрудничеството между Япония и Великобритания на ново ниво и ще го задълбочим допълнително“, каза Такаичи.