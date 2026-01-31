Ботсвана заплаши Германия да й изпрати 40 хил. слона: Лесно ви е да си седите в Берлин и да давате акъл

Остър дипломатически спор се разгоря между Ботсвана и Германия заради защитата на слоновете и забраните за трофеен лов на тези диви животни - дейност, която носи съществени приходи на африканската държава. Президентът на Ботсвана Мокгветси Масиси отправи закана да натовари и изпрати в Германия десетки хиляди слонове, коментирайки, че е лесно да си далеч от проблема и да даваш мнение за неговото решаване, ако не си пряко ангажиран с него.

Ботсвана има една от най‑големите популации на слонове в света (над 130 000 според някои данни) и страда от конфликти между хора и животни — стадата слонове тъпчат посевите, разрушават имоти, стига се понякога и до смъртни случаи. От друга страна трофейният лов на тези животни носи приходи за местните общности и компенсации за фермерите при щети.

Германия, заедно с Великобритания и други европейски държави, настоява за ограничаване или забрана на вноса на трофеи от диви животни (включително бивни на слонове), като част от по‑строгата политика срещу бракониерството и незаконната търговия със защитени видове.

Още: Какво е общото между слоновете и най-вкусното кафе в света?

В отговор президентът на Ботсвана, Мокгветси Масиси, заяви за германския таблоид Bild, че ако Германия толкова много иска тези животни, неговата страна може да "подари" на Германия хиляди слонове.

"Много е лесно да седиш в Берлин и да имаш мнение за нашите дела. Ние плащаме цената за опазването на тези животни за света — и дори за партията на г‑жа Лемке", заяви Масиси, визирайки Щефи Лемке, министър на околната среда, природозащитата, ядрената безопасност и защитата на потребителите на Германия.

Драматичен спад в популацията на слоновете в Индия за последните години

Министърът на околната среда на Ботсвана - Уинтър Бойпусо Молоци добави от своя страна, че страната му е готова да "депортира" 40 000 слона в Германия.

"Не се нуждаем от помощ за развитие. Искаме сами да печелим пари, включително от животни. Не е редно да просим. Някои хора очевидно се радват да ни виждат в тази ситуация", каза Молоци, коментирайки искането за забрана на търговията със слонова кост.

Според Молоци, в момента в страната има приблизително 150 000 слона, а 160 тона слонова кост се съхраняват в складове, предимно от животни, починали от естествена смърт.