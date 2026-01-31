"Проверката на тестисите" при медицинския преглед в Бундесвера не е унижение: Борис Писториус

Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че задължителният медицински преглед за наборниците при постъпване в германската армия, включващ "проверка на тестисите", не е унизителен. Такива критики се появиха в последно време в страната с възобновяването на военната регистрация на младежите. В интервю за Redaktionsnetzwerk Deutschland Писториус коментира, че всички прегледи се определят от лекарите и "ще отговарят на принципите на уважително отношение", цитира го Bild.

В Германия от началото на годината е в сила нов закон за военната служба. Мъжете, родени през 2008 г., получават формуляри за военна регистрация за първи път, докато участието в Бундесвера остава доброволно за жените. От 1 януари 2026 г. ще бъде въведен задължителен медицински преглед за всички постъпващи в армията, започвайки от набор 2008 г.

Министерството на отбраната по-рано обясни, че гениталните прегледи са необходими за откриване на състояния, които биха могли да възпрепятстват военната служба, като например хернии или тумори. Жените обаче няма да се подлагат на такива прегледи, поясниха от министерството.

Писториус специално подчертава, че военната служба остава доброволна. "Никой не е принуждаван да се присъедини към Бундесвера, ако не желае", каза той, цитиран от германския ежедневник.

