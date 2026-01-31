Украйна вече трябва да учи Запада как се води война с дронове

Украински школи за дронове твърдят, че западните армии могат да предложат ограничена помощ при обучението на оператори на безпилотни летателни апарати, които воюват срещу Русия. По думите им западните армии разбират класическото водене на война, тактиките и бойната мощ, но Украйна е натрупала значителен практически опит в използването на иновативни елементи на съвременната война с дронове в продължение на години интензивни бойни действия, пише Business Insider.

В руско-украинската война дронове от всякакъв тип се използват по-масово и по-често, отколкото във всеки предишен конфликт. Те са от ключово значение за оцеляването на Украйна, тъй като съставляват значителна част от нанесените удари.

Макар дроновете да не са нещо ново за западните армии, те никога не са били използвани и усъвършенствани в подобен мащаб и с подобно темпо. Изправена пред ситуацията "адаптирай се или умри", Украйна е принудена да извлича собствените си уроци на бойното поле. Още: Украйна получи от Франция дронове, способни да поразяват цели на 500 км

Страната разполага с множество школи за обучение и работа с дронове, които непрекъснато адаптират учебните си програми с цел максимална ефективност. Представители на три такива училища заявяват пред Business Insider, че процесът им на обучение се основава изцяло на украинския боен опит.

"В момента не получаваме никаква особено полезна информация от нашите съюзници относно използването на дронове", с изключение на обучение за самата техника, която те предоставят, казва един от тях.

Виталий Первак, директор на училището "Карлсон, Карас и партньори", обяснява, че обучението там се основава на 100% на обратна връзка и информация от военнослужещи на фронтовата линия.

Той дава пример с противодействието срещу вражески дронове: "Целият опит в унищожаването на вражески безпилотни летателни апарати се основава единствено на практиката на украинските въоръжени сили." Още: Украйна спря поръчка на германски дронове и съобщи за унищожени руски ракетни системи за над 4 млрд. долара през 2025 г. (ВИДЕО)

Според него няма време за теоретични тактики, които могат да се окажат безполезни в реална бойна ситуация. "Намираме се в положение, при което трябва бързо да реагираме на нови дронове и нови тактики на противника", казва той. "Методологията се тества на практика и запазваме само онова, което наистина работи."

Характерът на бойните действия се променя бързо

Друга школа за оператори на безпилотни летателни апарати - Dronarium, съобщава, че обучението, което предоставя, се базира на текущия боен опит, който се променя изключително бързо.

Според инструкторите, заради темпа на тези промени Украйна все по-често се оказва в позицията да споделя собствен опит, вместо да получава такъв. "В този смисъл в момента е по-вероятно ние да споделяме ценна информация с чуждестранните си партньори, отколкото те с нас", казва Анастасия Собова, главен специалист в школата Dronarium. Още: Чехия ще предостави на Украйна бойни самолети, способни да свалят дронове

Украинските войници са получавали западно обучение през цялата война, като реакциите към него са смесени. Някои елементи се възприемат положително, докато други се смятат за неуместни и неприложими в настоящите бойни условия.

Военни представители от Украйна отбелязват, че бойните тактики могат да остареят за броени седмици, а войната с дронове не прави изключение.

Мат Маккран, главен изпълнителен директор на американското подразделение на DroneShield - компания, произвеждаща системи за борба с дронове за САЩ и Европа, заявява пред Business Insider, че динамиката на бойното поле е довела до съкращаване на циклите за разработване на оръжия от месеци на седмици.

Поради това училищата често са принудени да пренаписват уроците си, понякога дори по два пъти месечно. Още: Казахстан потвърди: Атакувани са два кораба край терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум

Те поддържат актуалността си, като изпращат инструктори на фронта, тестват нови разработки и поддържат постоянен контакт с абсолвенти и действащи военнослужещи, които изпращат актуална информация от бойното поле.

Виктор Таран, изпълнителен директор на центъра за обучение на пилоти на безпилотни летателни апарати "Крук", казва, че завършилите поддържат активна кореспонденция с инструкторите, споделяйки нови наблюдения или търсейки съвет.

Директорът Первак допълва: "Ние постоянно актуализираме знанията на нашите инструктори. Някои от тях периодично посещават бойни подразделения с дронове, за да видят от първа ръка какво се е променило и какво вече не е актуално."

Много западни военни, включително от САЩ, признават, че изостават в борбата с дронове и че тактиките им се нуждаят от корекция. В тази област Украйна вече споделя опит със страните, които я подкрепят във войната. Още: Неизвестни дронове са се появили при радарите на ПВО в Германия, способно да свали "Орешник"

Западът се учи

Западните и натовските армии следят отблизо бойните действия, притеснени от възможна заплаха за Европа и ролята, която дроновете биха могли да играят в по-широк конфликт. Това ги кара активно да усвояват украинския опит, особено в използването на безпилотни летателни апарати и в противодействието срещу тях.

Украйна помага на Полша да обучава войските си за водене на война с дронове и обучава оператори от Норвегия.

Великобритания твърди, че украинският опит е повлиял на нейната доктрина за използване на дронове. Лондон ръководи международната тренировъчна мисия за украински войски - операция "Интерфлекс", като украинските военнослужещи често пристигат с по-голям практически опит от своите инструктори. Още: САЩ завладяват Гренландия. Третата световна война ще е с роботи, дронове и концентрационни лагери под контрола на ИИ

Подполковник Бен Ървайн-Кларк, командир на 1-ви батальон на Ирландската гвардия, казва пред Business Insider, че една от изненадите по време на обучението е била "колко много можем да научим". Неговото подразделение вече усвоява използването на дронове в бой, базирайки се на украинския опит.

Макар дроновете вероятно да няма да доминират в хипотетичен конфликт между НАТО и Русия по начина, по който го правят в Украйна, те вече не се възприемат като второстепенно оръжие. Опитът на Украйна ясно показва, че тази технология има дългосрочно място във военните операции.

Автор: Шинейд Бейкър за Business Insider

Превод: Ганчо Каменарски