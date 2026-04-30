Исторически момент: За първи път куче-водач в Народното събрание (СНИМКИ)

Иван Янев от "Прогресивна България" влезе в Народното събрание, придружен от своя водач – кучето Роувър. За него това е част от ежедневието, но за парламента подобно присъствие е без прецедент.

Зад този момент стои дълъг личен път. Янев губи зрението си след инцидент едва на шест години, но продължава образованието си в столичното училище за деца с нарушено зрение "Луи Брайл". По-късно завършва история и защитава докторска дисертация, посветена на външната политика на България през Втората световна война.

Професионалният му път е свързан с работата за хора със зрителни увреждания. Той е преподавател в Националната спортна академия "Васил Левски", където обучава по адаптирани и специализирани спортове, както и треньор по шоудаун. Участва и в ръководството на Съюза на слепите.

"Политиките за хората с увреждания често се създават без реалното участие на самите тях", посочва Янев пред медиите, подчертавайки нуждата от по-пряко включване на засегнатите в процеса на вземане на решения.

През годините той работи последователно за по-достъпна среда, за правото на независим живот и за това никой да не остава извън обществените системи.

А Роувър – макар и безмълвен – се превърна в най-силния символ на тази кауза още с появата си в пленарната зала.