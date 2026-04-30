Гърция удари дъното в ЕС по свобода на словото, драстичен спад и в Турция

Гърция е на последно място в Европейския съюз по свобода на медиите, като заема 86-о място от общо 180 държави от цял свят, отразени в тазгодишния доклад на неправителствената организация „Репортери без граници“. Докладът отразява известно подобряване на ситуацията от тази през 2025 г., когато страната заемаше 89-о място.

Свободата на медиите в Гърция претърпява системна криза от 2021 г. насам. Скандалът с предполагаемото подслушване на журналисти от Националната разузнавателна служба (EYP) все още не е изяснен, както и случаят с убийството на дългогодишния криминален репортер Йоргос Карайваз през 2021 г. Съдебните дела тип „шамари“, насочени към медии или отделни журналисти, са често срещани, пише правозащитната организация.

Припомняме, че България заема 71-о място в доклада, отбелязвайки спад от една позиция спрямо 2025 г.

Турция

Турция е слязла до 163-то място от 180 държави през 2026 г. в доклада. Преди година страната е била на 159-та позиция.

"Авторитаризмът в Турция набира скорост, а медийният плурализъм все повече е под въпрос. Използват се всички възможни средства за подкопаване на критиците", констатира докладът.

90% от турските медии са под контрола на правителството.

"Дискриминационни практики спрямо журналисти и медии, критични към властите, като например отнемането на прес картите им, са често срещани", констатира още докладът. Той обръща внимание на това, че обвиненията в разпространение на дезинформация се превръщат в средство за наказателно преследване на журналисти.

Делата за обида и клевета срещу журналисти, които критикуват религиозни, съдебни или правителствени фигури, също са посочени като проблем, който застрашава свободата на словото.

Сред разгледаните проблеми са също така действията на органите на реда спрямо журналисти, които отразяват антиправителствени протести, както и заплахите срещу журналисти, когато отразяват събития и теми, свързани с посегателствата над светския начин на живот.