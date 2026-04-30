Работник загина, затрупан на строеж

56-годишен работник е загинал, след като е бил затрупан от свлякла се земна маса по време на ремонтни дейности в изкоп на строеж в Бургас. „Категорично не е затрупан от багер. Има срутване на земна маса, докато работникът е бил вътре в изкопа", заяви директорът на Дирекция „Инспекция по труда" – Бургас Павлин Васков по повод фаталния инцидент, цитиран от БГНЕС. По първоначални данни двама работници са извършвали разчистване на тръба в изкоп, когато част от откоса внезапно се срутва. „Разбрали са, че започва да пада левият откос на изкопа. Единият успява да излезе, другият остава затрупан", обясни Васков. По думите му строителната техника не е причина за инцидента, а впоследствие е използвана при спасителните действия.

„Багерът е помогнал за по-бързото разкопаване и изваждане на човека", уточни директорът на Инспекцията по труда.

Копали с голи ръце

Колеги на загиналия първоначално са започнали да копаят с ръце в опит да достигнат до него. На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

Въпреки предприетите действия животът на мъжа не е бил спасен.

От Инспекцията по труда посочиха, че при организацията на работа вероятно са допуснати сериозни нарушения, свързани с обезопасяването на изкопа.

„Не бих казал, че е нещастен случай, защото има сериозни пропуски при извършването на тази дейност", каза още Васков.

По случая е образувано разследване, което трябва да установи точните причини за инцидента и дали са били спазени изискванията за безопасност при работа.

