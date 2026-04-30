Скръбна вест! Светът загуби легендарен музикант

Дейвид Алън Коу, изпълнителят на аутлоу кънтри, известен с хитовете "You Never Even Called Me by My Name" и "The Ride", е починал в сряда, 29 април. 86-годишният Коу е издъхнал в болница, според публикация на страницата на певеца във Facebook. Причина за смъртта не е посочена. "С натежали сърца съобщаваме за кончината на Дейвид Алън Коу", се казва в публикацията. "Дейвид Алън Коу беше повече от певец, автор на песни и легенда на аутлоу кънтри музиката, той беше гласът на поколения фенове, които откриваха истината, куража, болката и живота в музиката му. Песните, историите и духът му ще живеят вечно." "Почивай в мир, Дейвид. Твоето пътуване тук може и да приключи, но музиката ти никога няма да умре", се казва на страницата му във Facebook.

It is with heavy hearts that we share the passing of David Allan Coe. David passed away today, Wednesday, April 29, at... Posted by David Allan Coe on Wednesday 29 April 2026

Кой е Дейвид Алън Коу

Коу, който беше противоречив заради употребата на обидни изрази, стереотипи и нецензурни думи, често беше свързван с артисти от Тексас, като Уили Нелсън. Песента му от 1977 г. "Willie, Waylon and Me" е за Тексас и споменава Нелсън. В песента той също така твърди: "Името ми е Дейвид Алън Коу и съм от Далас, Тексас", което не е вярно. Той е роден в Акрон, Охайо. Според биографията му, когато е бил млад, е прекарал известно време в поправителни заведения за непълнолетни. Интересът му към музиката започва, докато е бил в затвора. Отправя се към Нашвил, за да продължи кариерата си. Дебютният му албум "Penitentiary Blues" излиза през 1970 г. Той постига успех с кавър версията си на песента "You Never Even Called Me By My Name" на Стив Гудман и Джон Прайн, която днес е популярна сред студентите в Тексас. Други хитове включват "Mona Lisa Lost Her Smile", "The Ride", а той е автор и на популярната песен на Джони Пейчек "Take This Job and Shove It", пише "Houston Chronicle".

