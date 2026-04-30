Демерджиев внесе яснота за кандидатите на "Прогресивна България" за ВСС

30 април 2026, 13:43 часа 622 прочитания 0 коментара
Демерджиев внесе яснота за кандидатите на "Прогресивна България" за ВСС

Народният представител от "Прогресивна България" и бивш вътрешен министър Иван Демерджиев внесе яснота за кандидатите на партията за нов състав на Висшия съдебен съвет (ВСС). Това се случи в негово изявление пред медиите в парламента. От думите му се разбра, че от партията на Радев имат проекта за правила за избор на кандидати за ВСС, но все още нямат кандидати. "Без правила - няма как да бъдат излъчени кандидати", добави Демерджиев. 

Той се надява и вярва, че настощия състав на ВСС до края на мандата си няма да действат по начина, по който е действал модела "Сарафов".

Припомняме, че наскоро депутатът написа пост срещу изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов и че е време той да подаде оставка, а малко след това той се оттегли от позицията си. ОЩЕ: "Днес е последният шанс": Демерджиев притисна Сарафов да си подаде оставката

Охраната на Борисов и Пеевски

Демерджиев коментира и въпроса с охраната на Пеевски и Борисов и заяви, че има доста варианти за свалянето й. 

"Ако ме питате мен лично дали Пеевски и Борисов се нуждаят от охрана - не, не се нуждаят от охрана", каза още Демерджиев.

Той бе попитан и за охраната на Теодора Георгиева, като заяви, че не познава случая в детайли, но това, което знае го кара да си мисли, че се нуждае от охрана. ОЩЕ: Радев заговори за самостоятелен кабинет преди 15 май, ВСС е приоритетна задача (ВИДЕО)

Деница Китанова
Отговорен редактор
