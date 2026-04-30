Най-големият филмов фестивал в Турция в полезрението на прокуратурата за корупция и подкупи

Републиканската прокуратура в Истанбул е започнала разследване за корупция, подкупи, изнудване и създаване на престъпна организация при организирането на най-популярния международен филмов фестивал в Турция – "Златен портокал", който се организира от Голямата община на Анталия от 1964 година. Издадени са заповеди за задържане на 34 души от общината и общинската фирма АН-СЕТ, която е главният организатор на събитието, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер. Сред арестуваните е Зухал Бьоджек – снаха на кмета на Анталия Мухиттин Бьоджек, който бе задържан миналата година и отстранен от поста.

Разследването се води въз основа на подозрения, че крупни суми са били присвоени при организирането на фестивала. В сметките на Зухал Бьоджек били открити 7 милиона 499 хиляди турски лири (142 хиляди евро), за които се смята, че са получени от корупционна дейност. Заедно с лихвите сумата е надвишила 10 милиона турски лири (близо 190 хиляди евро), посочва в. "Йени шафак".

В рамките на разследването е била засечена комуникация през приложението WhatsApp, отнасяща се до крупни суми, предполагаемо присвоени при организирането на филмовия фестивал.

Още: Турция: Променяме конституцията заради новия световен ред

Междувременно Зухал Бьоджек и съпругът ѝ Гьокхан Бьоджек, син на отстранения и арестуван кмет на Анталия, в изявление в профила си в социалните медии написаха, че "от 5 юли 2025 година семейството е подложено на безпочвени обвинения и клеветническа кампания".

В рамките на същото разследване са арестувани също главният съветник на бившия кмет, двама служители на общината на Анталия и двама шофьори. Задържано е и друго лице, като операцията по задържането и на другите заподозрени, за които са издадени заповеди за арест, продължава.

За фестивала "Златен портокал"

Международният филмов фестивал в Анталия "Златен портокал" (Antalya Golden Orange Film Festival), провеждан ежегодно от 1964 г., е един от най-престижните и най-старите филмови фестивали в Турция. Събитието се фокусира върху турското кино, включвайки национални конкурси за игрални, документални и късометражни филми, като има и международна секция.

Още: Ако си под 15, няма социални мрежи: Турция официално ги забрани, ограничи и видеоигрите

През 2023 година турското министерство на културата и туризма обяви официално, че оттегля подкрепата си за фестивала с мотив, че "такъв важен фестивал се използва за насърчаване на пропаганда за терористичната организация ФЕТО (FETÖ), експлоатирайки силата на изкуството", съобщи Анадолската агенция. Шейсет и второто издание на фестивала се проведе в Анталия от 24 октомври до 2 ноември 2025 г., припомня БТА.