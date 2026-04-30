Единственият отстъстващ депутат е Любен Дилов-син

По време на тържественото заседание на старта на 52-рото Народно събрание присъстваха 239 от 240 народни представители. Оказа се, че отсъстващия от първия работен ден е депутатът от ГЕРБ-СДС Любен Дилов-син, който е получил инсулт в Италия. Първоначално "24 часа" съобщи, че писателят е получил инфаркт, но информацията бе обновена по-късно.

Дилов-син е получил инсулта в Рим по време на екскурзия с децата си. Заминали са веднага след изборите. Инсултът е бил много тежък, а депутатът от ГЕРБ е бил в кома. Събудил се е преди ден и вече е по-добре. От болницата съобщили на близките му, че вече е контактен.

Любен Дилов-син бе избран за депутат в Бургас. Роден е на 19 ноември 1964 г. в София. Завършва 32-ра гимназия в столицата и Факултета по журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски", специалност "Печатни медии". От 1990 г. се занимава със създаването на телевизионните предавания "Ку-ку", "Каналето", "Хъшове", "Шоуто на Слави". След 2001 г. Дилов-син влиза в политическия живот на България. Той е създател и първи говорител на движение "Гергьовден", а през 2003 г. става и негов председател. Народен представител в 40-ото НС от листата на ОДС и депутат от 45 до 51-ото НС. От 11 август 2010 г. е главен редактор на българското издание на италианското списание L'Europeo.

