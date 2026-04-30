Според мнозинството българи преходът към еврото преминава гладко: Доклад на ЕК

30 април 2026, 16:08 часа 679 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Мнозинството от българите (62 на сто) е на мнение, че преходът от лева към еврото преминава гладко. Това сочат данните от проучване на „Евробарометър“, представено днес от Европейската комисия. 

Според 49% въвеждането на европейската валута у нас е добро за страната, а 43% са на противоположното мнение. За 67% от българите еврото е добро за ЕС. Мнозинството (66%) вярва, че еврото ще повиши инфлацията в България, а 21% са на мнение, че общата европейска валута ще поддържа стабилността на цените. 

За България положителен ефект от еврото очакват повечето от участниците в проучването (47%), докато 44% имат опасения. Според 46% еврото ще им се отрази добре лично на тях, а 42% очакват лоши последици за себе си. 

Отделен доклад на ЕК по повод присъединяването на България към еврозоната днес препоръчва българските власти да продължат с интензивни ценови проверки, за да бъдат цените правилно посочвани, да се ограничи неоправданото поскъпване и да се налага законодателството за защита на потребителите и за конкуренцията. 

Държавите в ЕС, които предстои да влязат в еврозоната, биха могли да последват примера на България, като предоставят на дружествата ролки с монети с различни стойности, вместо „стартови пакети“, се посочва в доклада. Опитът на България потвърждава, че комуникацията и кампанията за повишаване на обществената осведоменост са важни за плавното преминаване към еврото, обобщава комисията.

Елена Страхилова Отговорен редактор
