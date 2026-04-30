Чарлийз Терон обръща гръб на любовта и слага край на връзките (ВИДЕО)

30 април 2026, 16:02 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Актрисата Чарлийз Терон е готова да обърне гръб на любовния живот и поне засега слага пауза на връзките си. Оказва се, че носителката на "Оскар" свързва това свое решение с децата си, въпреки че те са се  превърнали в едни от най-ентусиазираните ѝ поддръжници, когато става дума за любов. "Децата ми вече са на възраст, в която наистина им харесва, че излизам на срещи, защото искат да участват", сподели Терон в интервю за "Шоуто на Дрю Баримор". 

Актрисата призна, че се е страхувала от реакцията на дъщерите си, но те реагират с вълнение и въпроси като "Мамо, пише ли ти?" и насърчаваща мотивация: "Хайде, излез на среща, мамо".

Терон обаче изглежда, че на този етап в живота си не търси стабилна връзка. "Наистина го мисля. Но хората си мислят, че се шегувам - не мисля, че бих могла някога отново да живея с някого", каза тя на водещата Дрю Баримор.

Звездата от "Бързи и яростни" 8 обясни, че едва ли би искала по-близки отношения и предпочита, ако има човек в живота си - "например да си купи къща по-надолу по улицата".

Терон смята, че гледната ѝ точка може да се промени с времето. "Може би е, защото дъщерите ми все още живеят с мен, и може би това ще се промени, когато остана сама у дома, но търся нещо много конкретно", каза актрисата.

Баримор, която също е майка на две деца, сподели, че вижда сходство във вижданията и подхода за живота. "Харесва ми също да поставям децата си на първо място и това никога не ми се е струвало грешно решение, а ти изглежда си по същия начин", каза тя.

"Невъзможно е да е по друг начин. Децата ти са на първо място. Винаги са на първо място", съгласи се Чарлийз Терон.

Децата на Терон

Южноафриканската актриса осиновява по-голямата си дъщеря Джаксън през 2012 г., а по-малката си дъщеря Август, която днес е на 11 години, през 2015 г. припомня "People". Тя отдавна говори за решението си да изгради семейството си чрез осиновяване, като в интервю за изданието през 2018 г. подчертава, че това винаги е било нейното намерение.

Ева Петрова
